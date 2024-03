Βίντεο της Κέιτ Μίντλετον από την πρώτη της δημόσια εμφάνιση

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η είδηση πώς η Κέιτ Μίντλετον εντοπίστηκε τελικά με τον Γουίλιαμ σε μια επίσκεψη στο αγαπημένο της κατάστημα αγροτικών προϊόντων στο Ουίνδσορ. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έδειχνε «ευτυχισμένη, χαλαρή και υγιής», καθώς κάνει τα πρώτα βήματα προς την επιστροφή της στις επίσημες υποχρεώσεις μετά την εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα.

Το TMZ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, το οποίο έχει καταγράψει το πριγκιπικό ζεύγος να κάνει την βόλτα του και να ψωνίζει.

Το συγκεκριμένο παντοπωλείο απέχει μόλις 1,5 χιλιόμετρο από την έπαυλη τους και συχνά πυκνά το χρησιμοποιούν μέλη της βασιλικής οικογένειας. Επίσης μέσα στο Σαββατοκύριακο φαίνεται πως το ζευγάρι παραβρέθηκε και σε αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών τους.

Εδώ και πάρα πολύ καιρό τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στον βρετανικό τύπο, κυρίως τον σκανδαλοθηρικό, έχει «χυθεί πολύ μελάνι» για το τι πραγματικά συμβαίνει στα βρετανικά ανάκτορα. Και ως ένα βαθμό όχι αδίκως αν αναλογιστεί κανείς πως η τελευταία φορά που η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε δημόσια ήταν την ημέρα των Χριστουγέννων. Από τότε έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες και εκτός από τους δικούς της πολύ κοντινούς ανθρώπους δεν την έχει δει κανείς άλλος.

#KateMiddleton seemed to be in good spirits while out and about with #PrinceWilliam Saturday. https://t.co/kLUsfvt3b2 (🎥: TMZ/The Sun) pic.twitter.com/EqbtVojBcw

