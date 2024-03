Η αστυνομία της Βολιβίας προχώρησε στη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της χώρας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν εντόπισε 7,2 τόνους κοκαΐνης με προορισμό το Βέλγιο, εκτιμώμενης αξίας σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η επιχείρηση διεξήχθη στην Πισίγκα, περιοχή των βολιβιανών υψιπέδων στα σύνορα με τη Χιλή. Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε δυο φορτηγά τα οποία μετέφεραν σκραπ —σιδηρομεταλλεύματα (φωτογραφία από Viceministerio de Defensa Social del Ministerio de Gobierno via Reuters, επάνω) — που επρόκειτο να εξαχθούν στην Ευρώπη μέσω λιμένα της Χιλής στον Ειρηνικό Ωκεανό.

«Αν λάβουμε υπόψη την τιμή αυτής της ελεγχόμενης ουσίας στη χώρα προορισμού, μιλάμε για πλήγμα 451 εκατομμυρίων δολαρίων για τους διακινητές ναρκωτικών», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών Εδουάρδο δελ Καστίγιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την επιχείρηση, η οποία διεξήχθη στις αρχές της εβδομάδας.

Κατά τον υπουργό, ο διακινητής διέφυγε από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής στις ΗΠΑ, κάτι που απέδωσε στο ότι διέρρευσαν πληροφορίες από την εισαγγελία σε ΜΜΕ.

