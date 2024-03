Οι διαπραγματεύσεις προκειμένου να σχηματιστούν νέες μεταβατικές αρχές στην Αϊτή προχωρούν, δήλωσε χθες Τετάρτη μια αξιωματούχος η οποία εκφράστηκε εξ ονόματος περιφερειακού οργανισμού, καθώς οι ΗΠΑ προχώρησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση μερικών ακόμη υπηκόων τους από τη χώρα αυτή, η οποία βιώνει τις τελευταίες εβδομάδες ραγδαία κλιμάκωση της βίας των συμμοριών που τη λυμαίνονται (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Οι ταραχές συνεχίζονταν κοντά στην πρωτεύουσα Πορτ-ο-Πρενς, όπου ακούγονταν πυρά το απόγευμα, μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ειδησεογραφικού ιστότοπου Le Nouvelliste, τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις στο προάστιο Πετιόν-Βιλ, όπου βρίσκονται ξένες πρεσβείες και ακριβά ξενοδοχεία.

Τουλάχιστον 30 Αμερικανοί αναμένεται ν’ απομακρύνονται καθημερινά με ελικόπτερο

Now, wealthy individuals, foreign diplomats, and others are leaving Haiti after an upper-class neighborhood was attacked. However, they did not care when it was just the poor being attacked for the past three years. Same groups supplying weapons. https://t.co/epsWA0dPQ4 — Mrs. Capois La Mort 🇭🇹🇨🇩🇸🇩 (@Makandal_Wife) March 20, 2024

Η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας — που όμως είναι πολύ δύσκολο να επιβληθεί στην πράξη — παρατάθηκε ως το Σάββατο στον νομό όπου υπάγεται διοικητικά η πρωτεύουσα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Οι συνομιλίες συνεχίζονται, είμαι σίγουρη πως θα πάρουν κάποιο χρόνο. Ομως σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, προχωρούν», είπε η πρεσβευτής της Γουιάνας στον ΟΗΕ, Κάρολιν Ροδρίγκες-Μπίρκετ, ερωτηθείσα σχετικά με τις συνομιλίες για τον σχηματισμό του λεγόμενου προεδρικού μεταβατικού συμβουλίου που αναμένεται ν’ αναλάβει τα ηνία.

Το EDE/RED, ένα από τα πολιτικά κόμματα που είχε ήδη ανακοινώσει το όνομα του προσώπου που θα πρότεινε να το εκπροσωπήσει στο νέο όργανο, αποφάσισε ν’ αλλάξει την επιλογή του χθες Τετάρτη, δήλωσε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στο κόμμα.

Η χώρα της Καραϊβικής δεν έχει εκλεγμένο κοινοβούλιο — ούτε πρόεδρο, μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ τον Ιούλιο του 2021. Στην Αϊτή έχουν να διεξαχθούν εκλογές από το 2016. Ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί, τον οποίο είχε ονομάσει ο πρόεδρος Μοΐζ λίγο πριν τη δολοφονία του, υποτίθεται πως θα εγκατέλειπε το αξίωμα στις αρχές Φεβρουαρίου, αλλά αποφάσισε να παραμείνει.

Παραίτηση του πρωθυπουργού

Ο κ. Ανρί, αμφισβητούμενος ολοένα πιο έντονα, δεν μπόρεσε να επιστρέψει στη χώρα του έπειτα από ταξίδι του στην Κένυα, κι εντέλει δέχθηκε να παραιτηθεί την 11η Μαρτίου.

The United States of America has begun evacuating its citizens from Haiti by helicopter because of the unrest in that country, the State Department announced. pic.twitter.com/3EdeLpve4F — S p r i n t e r F a c t o r y (@Sprinterfactory) March 20, 2024

Εκείνη την ημέρα, κατά τη διάρκεια έκτακτης διεθνούς συνόδου στην Τζαμάικα, με τη συμμετοχή χωρών μελών της κοινότητας της Καραϊβικής (CARICOM), στην οποία ασκεί το τρέχον διάστημα την εναλλασσόμενη προεδρία η Γουιάνα, και παρόντες αντιπροσώπους του ΟΗΕ και άλλων κρατών, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και των ΗΠΑ, ανατέθηκε σε αϊτινές οργανώσεις και πολιτικές παρατάξεις να σχηματίσουν μεταβατικές αρχές.

Αναγγέλθηκε η συγκρότηση επταμελούς προεδρικού μεταβατικού συμβουλίου, που θα αποτελείται κυρίως από αντιπροσώπους πολιτικών κομμάτων.

Το συμβούλιο αυτό θα κληθεί να βάλει τη χώρα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ελέγχεται από βαριά οπλισμένες συμμορίες, στον δρόμο προς τη σταθερότητα.

Ελικόπτερο από ΗΠΑ

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε χθες πως ελικόπτερο που μίσθωσε μετέφερε κάπου δεκαπέντε υπηκόους των ΗΠΑ από την Πορτ-ο-Πρενς στη γειτονική Δομινικανή Δημοκρατία.

«Αναμένουμε πως αυτό το ελικόπτερο θα κάνει αρκετά δρομολόγια ακόμη για να μεταφερθούν (σ.σ. εκτός Αϊτής) όσοι περισσότεροι αμερικανοί πολίτες είναι δυνατόν», δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας.

Σύμφωνα με άλλο αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, τουλάχιστον 30 Αμερικανοί αναμένεται ν’ απομακρύνονται εσπευσμένα με τις πτήσεις του ελικοπτέρου καθημερινά, που θα συνεχιστούν ανάλογα με την κατάσταση ασφαλείας και με τα αιτήματα συνδρομής.

US Missionaries in Haiti Beg For Help. Another US embassy lost and Americans abandoned by the Biden administration. 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/Zj6dB8Ismy — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) March 20, 2024

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, ο Τζον Κέρμπι, ενημερώνοντας δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια πτήσης του προεδρικού αεροσκάφους από το Φοίνιξ στο Ντάλας, σημείωσε πως «δεν έχουμε λάβει ως αυτή τη στιγμή αποφάσεις για οποιαδήποτε στρατιωτική υποστήριξη» στην απομάκρυνση Αμερικανών από τη χώρα της Καραϊβικής.

Η πρεσβεία της Γαλλίας στην Αϊτή εξάλλου έκανε γνωστό πως θα προχωρήσει σε απογραφή των Γάλλων «που επιθυμούν να φύγουν από την αϊτινή επικράτεια όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Οδοφράγματα

Χθες Τετάρτη αστυνομικός αρμόδιος για την ασφάλεια του γραφείου του πρωθυπουργού δολοφονήθηκε, σύμφωνα με τη συνδικαλιστική οργάνωση των αϊτινών αστυνομικών SYNAPOHA.

Στο μεταξύ, ένοπλοι προσπαθούν από το βράδυ της Τρίτης να καταλάβουν τομείς του προαστίου της πρωτεύουσας Πετιόν-Βιλ, σύμφωνα με τρεις κατοίκους του που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Περίοικοι έστησαν οδοφράγματα σε ορισμένες ζώνες για να προστατευτούν από τους ενόπλους, η δράση των οποίων έχει παραλύσει το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας στην πρωτεύουσα, πρόσθεσαν οι κάτοικοι.

U.S.-chartered helicopters have begun flying Americans out of the besieged Haitian capital of Port-au-Prince, a State Department spokesman says, as the city continues to be controlled by criminal gangs. https://t.co/6vfbyHY4Nm — NBC News (@NBCNews) March 21, 2024

«Υπάρχουν πολλά οδοφράγματα στην Πορτ-ο-Πρενς. Κατά συνέπεια το ΠΕΠ δεν μπόρεσε να διανείμει ζεστά γεύματα παρά σε 10 από τις 14 τοποθεσίες όπου σχεδιάζαμε να πάμε», τόνισε μέσω X ο Ζαν-Μαρτέν Μπάουερ, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών στην Αϊτή.

«Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε, αλλά έχουμε ανάγκη ασφάλεια», πρόσθεσε, τονίζοντας πως το ΠΕΠ, εν μέσω της κρίσης, διανέμει ένα γεύμα την ημέρα σε περίπου 250.000 παιδιά στην Αϊτή.

Εκκλήσεις για τους πρόσφυγες

Η ανασφάλεια πλήττει εξάλλου τους μικρομεσαίους εμπόρους. «Καταστράφηκα. Δεν έχω πλέον τίποτα να πουλήσω. Ζούσα πάντα στο Πετιόν-Βιλ, αλλά πήγαινα να κάνω πωλήσεις στο κέντρο της Πορτ-ο-Πρενς. Αφότου αυξήθηκε η ανασφάλεια, δεν είναι πλέον δυνατό να πάω», εξήγησε ο Ζεράρ Βιλ, πλανόδιος έμπορος.

Μπροστά στη χαοτική κατάσταση και τις ανησυχίες για μαζική φυγή των πολιτών, η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες θύμισε στα κράτη πως είναι «επιτακτική ανάγκη να εγγυηθούν ότι οι Αϊτινοί θα λάβουν τη διεθνή προστασία του καθεστώτος του πρόσφυγα που μπορεί να έχουν ανάγκη».

«Επαναλαμβάνουμε επίσης την έκκλησή μας σε όλα τα κράτη να μην επαναπροωθούν βιαίως ανθρώπους στην Αϊτή, συμπεριλαμβανομένων αυτών οι αιτήσεις των οποίων να τους χορηγηθεί άσυλο απορρίφθηκαν», επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ