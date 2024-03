Dragon Dogma 2: Το επόμενο RPG game που θα σε κάνει να κολλήσεις

Τα παιχνίδια ρόλων αποτελούν βασικό στοιχείο της βιομηχανίας παιχνιδιών για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Κάθε μήνα, το είδος τείνει να υποδέχεται μερικούς αξιόλογους τίτλους, είτε πρόκειται για κυκλοφορίες υψηλού προφίλ όπως το Starfield, το Lies of P, το Hogwarts Legacy, το Octopath Traveler 2 και το Wo Long: Fallen Dynasty ή πιο εξειδικευμένα όπως το Labyrinth of Galleria: The Moon Society, 8-Bit Adventures 2 και Little Witch Nobeta.

Εντός των ημερών η Capcom θα κυκλοφορήσει το Dragon’s Dogma 2, για PlayStation 5, Xbox Series X/S και PC, την πολυαναμενόμενη συνέχεια του ευρηματικού RPG δράσης του 2012. Θα είναι η πρώτη κύρια κυκλοφορία της σειράς φαντασίας ανοιχτού κόσμου μετά από 12 χρόνια και οι οπαδοί ανυπομονούν να δουν τι θα φέρει η Capcom στο τραπέζι μετά από μια δεκαετία και πλέον προόδου στην τεχνική καινοτομία και το σχεδιασμό παιχνιδιών ανοιχτού κόσμου.

Το Dragon’s Dogma 2 λαμβάνει χώρα σε ένα παράλληλο σύμπαν που «αντικατοπτρίζει τον κόσμο του αρχικού παιχνιδιού». Οι παίκτες μπορούν να εξερευνήσουν το ανθρώπινο βασίλειο του Vermund και το βασίλειο των beastren του Battahl και τελικά να τα βάλουν με έναν μεγάλο κακό δράκο.

Οι αμέτρητοι χαρακτήρες μη παικτών του Dragon’s Dogma 2 φαίνονται επίσης ατελείωτα πολύπλοκοι, καθώς πέρα από κάποια πιόνια που είναι πλήρως προσαρμοσμένα, όπως αναφέρθηκε, οι NPC μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικούς δεσμούς με τον χαρακτήρα παίκτη και μπορεί ακόμη και να πολεμήσουν μεταξύ τους για την αγάπη του παίκτη.

Η ιστορία ξεκινά σε μια υπόγεια φυλακή όπου η φωνή του Δράκου αντηχεί στην ομίχλη των χαμένων αναμνήσεων. Όπως και το πρώτο παιχνίδι, η ιστορία της συνέχειας περιστρέφεται γύρω από τους Arisen, οι οποίοι ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι για να ανακτήσουν την κλεμμένη καρδιά τους από τον Δράκο.

Ως Arisen, θα κληθείτε να εξερευνήσετε τα βασίλεια Vermund και Battahl, τα οποία απειλούνται από τον Δράκο. Κάθε περιοχή αντιμετωπίζει διαφορετικά τον θρύλο του Arisen και είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσετε τη θέση σας στην κοινωνία.

Οι μάχες του Dragon’s Dogma 2 διαθέτουν προηγμένη τεχνολογία που επιτρέπει στους εχθρούς να μαθαίνουν τα κόλπα σας και να αντιδρούν σε αυτά. Όμως μπορείτε επίσης να εκμεταλλευτείτε τις αδυναμίες τους και να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον προς όφελός σας ενάντια σε πανίσχυρους εχθρούς.

Αν και εσείς θέλετε να ζήσετε τη μάχη του Dragon’s Dogma δεν έχετε παρά να μπείτε στο SHOPFLIX.gr όπου θα βρείτε όλες τις κονσόλες παιχνιδιών αλλά και μια τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια και όλα θα έρθουν στην πόρτα σας στην ώρα σας σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν μένετε.

Tώρα, που το SHOPFLIX γιορτάζει τα 2α γενέθλιά του κάνει ΔΩΡΟ τα μεταφορικά για όλα τα καλάθια από 40€ και μέχρι 35 κιλά! Και μην ξεχνάτε, 5€ κουπόνι για την επόμενη αγορά σε κάθε παραγγελία!

Δεν σταματούν όμως εκεί! Γιατί αν κάνετε όλες τις μεγάλες σας αγορές στο SHOPFLIX με κάρτα Visa, κόστους πάνω από 1000€ σας επιστρέφει 100€ κατευθείαν στην κάρτα σας για να συνεχίσετε τις αγορές σας στο SHOPFLIX!