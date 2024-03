Δύο άνθρωποι νοσηλεύονται αφού χτυπήθηκαν από αυτοκίνητο έκθεσης σε πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ, το μεσημέρι του Σαββάτου (16/3).

Ένας έφηβος καθόταν στο όχημα όταν αυτό επιτάχυνε προς τα εμπρός και χτύπησε σε τζαμαρία πριν κάνει όπισθεν σε ένα πολυκατάστημα, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, ένας άντρας ηλικίας περίπου 50 ετών υπέστη ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και ένας άλλος περίπου 30 ετών υπέστη τραύματα στον θώρακα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση.

Two injured at Westfield Liverpool after teenager accidentally reverses display car into department store https://t.co/Ww7pNBKA9K

Chaos as display EV reverses into Myer at Liverpool Westfield https://t.co/hceEyeuNWr via @dailytelegraph «A 14-year-old boy was sitting in the SUV on display at the time of the incident.»

Άντρες της Αστυνομίας που βρέθηκαν στο σημείο μίλησαν με το 14χρονο αγόρι, το οποίο λίγο μετά αποχώρησε με μέλος της οικογένειάς του.

Εικόνες από το περιστατικό που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα κόκκινο όχημα σταματημένο δίπλα σε έναν πάγκο καλλυντικών, με κούκλες πεσμένες στο πάτωμα σε κοντινή απόσταση.

An electric car has caused mayhem in Westfield Liverpool after the vehicle suddenly reversed into a Myer storefront, injuring two people.

A 14-year-old boy has been questioned over the incident. @helenelambetsos #9News

DETAILS: https://t.co/Qnsry5URB8 pic.twitter.com/Y9Nwzpwip3

— 9News Sydney (@9NewsSyd) March 16, 2024