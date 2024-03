Ποιος ήταν ο άνθρωπος πίσω από τις δωρεές των Δημοκρατικών

Υπήρξε ένας από τους πιο γενναιόδωρους χρηματοδότες του κόμματος των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ, ιδίως κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπιλ Κλίντον, και από τους πιο ακριβοπληρωμένους CEO, ο οποίος δημιούργησε μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ηλεκτρονικών συστημάτων για στρατιωτική χρήση.

Ο Μπέρναρντ Λ. Σβαρτς, που πέθανε σε ηλικία 98 ετών, δημιούργησε τη Loral με έδρα τη Νέα Υόρκη την οποία οδήγησε σε 96 συνεχόμενα τρίμηνα αύξησης κερδών, ξεκινώντας από το 1972. Το 1996, πούλησε το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης στη Lockheed Martin, προς περίπου 9 δισ. δολάρια.

Λίγα λόγια για τον Μπέρναρντ Σβαρτς

Γεννημένος το 1925 στο Μπρούκλιν, ο Σβαρτς ξεκίνησε ως λογιστής. Υπήρξε ο αρχιτέκτονας περισσότερων από 16 μεγάλων εξαγορών που συνέβαλαν στην ανάδειξη της Loral σε μια παγκόσμια επιχείρηση. Μόνο από το 1986 έως το 1996, η Loral διέθεσε περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία από εταιρείες όπως η Unisys, η International Business Machines, η LTV, η Ford Motor, η Fairchild Weston, η Honeywell και η Goodyear, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο Σβαρτς για ένα διάστημα ήταν μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων αμερικανών CEO. Το Businessweek έγραψε ότι η αμοιβή του ήταν 5,8 εκατομμύρια δολάρια το 1991. Έχει χρηματοδοτήσει το κόμμα των Δημοκρατικών με κάποια από τα υψηλότερα ποσά κατά τη διάρκεια των οκτώ ετών της προεδρίας του Μπιλ, προκαλώντας σχόλια για χρηματισμό προκειμένου να απολαμβάνει την εύνοια του αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο αναπληρωτής επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου Χάρολντ Άικς έγραψε στον Κλίντον σε ένα υπόμνημα του 1994: «Έχω λόγους να πιστεύω ότι ο κ. Σβαρτς είναι έτοιμος να κάνει οτιδήποτε για την κυβέρνηση».

Οι Times ανέφεραν επίσης ότι η Loral χρειαζόταν και απέσπασε άδεια με συνοπτικές διαδικασίες από τον Λευκό Οίκο για να εκτοξεύσει έναν δορυφόρο με χρήση κινεζικό πύραυλο το 1998. Ο ίδιος ο Σβαρτς δήλωσε στους Times ότι «δεν υπήρχε σύνδεση» μεταξύ των δωρεών του και της απόφασης που είχε ζητήσει η εταιρεία του. «Τον θεωρώ φίλο, αλλά όχι το είδος του φίλου που μπορείς να ζητήσεις χάρη», ισχυρίστηκε για τον Κλίντον.

Το 2002, η Loral συμφώνησε να πληρώσει ένα πρόστιμο 14 εκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει κυβερνητικές κατηγορίες ότι η εταιρεία είχε παραβιάσει τη νομοθεσία πουλώντας δορυφορική και πυραυλική τεχνολογία στην Κίνα το 1996.

«Σχεδόν προκλητικό»

Πάντως, ο ίδιος ο Σβαρτς έχει εκφράσει επιφυλάξεις για τη χρηματοδότηση πολιτικών.

«Συμφωνώ με τους περισσότερους επικριτές που λένε ότι πέφτουν πάρα πολλά χρήματα στο σύστημα», είπε σε μια συνέντευξη το 2007. «Δεν είναι τόσο τα ποσά που δίνονται. Θα ήθελα να δω κάποιο πλαφόν στο πώς ξοδεύονται. Γιατί έχει γίνει σχεδόν προκλητικό».

Ωστόσο, η τακτική επαναλήφθηκε το 2016. Ο Σβαρτς δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια σε μια κομματική επιτροπή που υποστήριξε τη δεύτερη προσπάθεια της Χίλαρι Κλίντον για την προεδρία των Δημοκρατικών, καθιστώντας τον έναν από τους κορυφαίους υποστηρικτές της. Αμέσως μετά, είπε ότι οι επιτροπές πολιτικής δράσης (Political Action Committee – PAC) θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυστηρότερα όρια στο τι μπορούν να συλλέξουν από δωρητές μεγάλων ποσών. Η παροχή στις PAC «διαστρεβλώνει την πολιτική διαδικασία», είπε. «Οι πλούσιοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση».

Ο Σβαρτς, πάντως, συνέχισε να χρηματοδοτεί τους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένης μιας τέτοιας επιτροπής για λογαριασμό του Τζο Μπάιντεν στα εκλογές του 2020.

Ο παππούς Σβαρτς

Ο παππούς του Σβαρτς από τον πατέρα του ήταν υπάλληλος της οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος στη Νέας Υόρκη, γνωστής ως Tammany Hall. Μετά τον θάνατό του, η ομάδα έστελνε στη χήρα του «μια γαλοπούλα και μια σακούλα κάρβουνο» κάθε Ημέρα των Ευχαριστιών και τα Χριστούγεννα, έχει αφηγηθεί ο ίδιος. «Αυτές ήταν μικρή συνεισφορά σε σχέση με τις ανάγκες της, αλλά η οικογένεια ήξερε ότι κάποιος εκεί τους φρόντιζε και έκανε καλούς Δημοκρατικούς για τις πέντε επόμενες γενιές».

Υπηρέτησε στο Σώμα Αεροπορίας Στρατού πριν αποφοιτήσει από το City College της Νέας Υόρκης με πτυχίο Bachelor of Science στα οικονομικά.

Ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ

Ο Σβαρτς ήταν συνεργάτης στη λογιστική εταιρεία Schnee Hover & Schwartz από το 1948 έως το 1962 πριν γίνει Διευθύνων Σύμβουλος στη Leasco Corp., μια εταιρεία leasing υπολογιστών με έδρα τη Νέα Υόρκη, το 1969.

Όταν, έχοντας εκφράσει την αντίθεσή του στον πόλεμο στο Βιετνάμ, αγόρασε ένα μερίδιο ελέγχου στη Loral το 1972, η εταιρεία στο Μπρονξ ήταν μικρή. Για την ακρίβεια σχεδόν χρεοκοπημένη. Κατασκεύαζε χάλκινα σύρματα, βιομηχανικούς μετρητές και παιχνίδια εκτός από αμυντικά ηλεκτρονικά συστήματα. Το πρώτο διάστημα φρόντισε να απαξιώσει σταδιακά τις δραστηριότητες που δεν είχαν σχέση με την άμυνα για να επικεντρωθεί στα συστήματα ραντάρ.

Μετά την πώληση στη Lockheed Martin, το 1996, δημιούργησε τη Loral Space & Communications, με την ελπίδα να κατασκευάσει ένα δορυφορικό σύστημα που θα επέτρεπε στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο οπουδήποτε στον κόσμο.

Αυτή η εταιρεία κατέθεσε αίτηση για προστασία από πτώχευση κάνοντας χρήση της σχετικής διάταξης του πτωχευτικού δικαίου, δύο χρόνια μετά την πτώχευση μιας άλλης δορυφορικής εταιρείας, της Globalstar LP.

Ο Σβαρτς παραιτήθηκε τον Μάρτιο του 2006, λίγους μόλις μήνες μετά την έξοδο από το καθεστώς χρεοκοπίας, και ξεκίνησε μια επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, την BLS Investments LLC.

Φιλανθρωπικό έργο

Ως φιλάνθρωπος, ο Schwartz ίδρυσε κέντρα βιοϊατρικής-απεικόνισης και ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, καθώς και ένα ίδρυμα ουρολογικής έρευνας στο ίδιο πανεπιστήμιο.

Άλλες δομές που χρηματοδοτούσε ήταν η Ιστορική Εταιρεία της Νέας Υόρκης, η Ασιατική Εταιρεία, το Baruch College και το Πανεπιστήμιο Fordham.

Μέσω ενός ιδρύματος που πήρε το όνομα του ιδίου και της πρώτης του συζύγου, Άιριν, στήριξε το New School for Social Research, το Carnegie Endowment for International Peace, το Roosevelt Institute και το Paul H. Nitze School of Advanced International Studies στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Υπήρξε, επίσης, μέλος του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, όπου καθιέρωσε μια ανώτερη υποτροφία στον τομέα των επιχειρήσεων και της εξωτερικής πολιτικής.

