«Κανονιέρης» έως το 2028 ο Μπεν Γουάιτ (pic)

Η Άρσεναλ μετά την νίκη επί της Πόρτο και την πρόκριση στους «8» του Champions League, για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, έκανε ακόμα ένα «δώρο» στους φίλους της, ανακοινώνοντας την ανανέωση του συμβολαίου του Μπεν Γουάιτ.

Ο 26χρονος αμυντικός, είναι βασικό μέλος στα πλάνα του Μικέλ Αρτέτα και οι «κανονιέρηδες» προχώρησαν σε νέα συμφωνία μαζί του, κρατώντας τον στο Λονδίνο μέχρι το 2028. Ο Άγγλος διεθνής βρίσκεται στην ομάδα του Αρτέτα από το καλοκαίρι του 2021, με τον Βάσκο προπονητή να τον χρησιμοποιεί τόσο στο κέντρο της άμυνας, όσο και στα δεξιά.

Την φετινή σεζόν, ο Γουάιτ έχει πραγματοποιήσει 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με την φανέλα της Άρσεναλ, με απολογισμό 2 γκολ και 4 ασίστ.

Ωστόσο, η Άρσεναλ δεν σταματά εκεί, αφού συμφώνησε και με τον Τακεχίρο Τομιγιάσου για την επέκταση του συμβολαίου του. Ο διεθνής Ιάπωνας αμυντικός ολοκλήρωσε τις επαφές με τη διοίκηση των «κανονιέρηδων» για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2027, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες.

💬 “I wouldn’t want to be anywhere else.”

💬 «I’m so happy, it’s been a long journey.»

Our number four sets his sights on honours after putting pen-to-paper on a new deal at the club. Watch the full video on https://t.co/4KJlfKW7rt

— Arsenal (@Arsenal) March 14, 2024