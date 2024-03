Επέστρεψε στην εθνική Γερμανίας ο Τόνι Κρόος (pic)

Ο Τόνι Κρόος θα προσφέρει ξανά τις υπηρεσίες του στην εθνική Γερμανίας, αφού το όνομά του βρέθηκε ξανά στις κλήσεις του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, για τα φιλικά παιχνίδια με την Γαλλία (23/03) και την Ολλανδία (26/03).

Το γεγονός αυτό είχε γίνει ήδη γνωστό το προηγούμενο διάστημα, όμως η επιστροφή του 34χρονου μέσου της Ρεάλ Μαδρίτης στα «πάντσερ» πήρε επίσημη μορφή με την ανακοίνωση των κλήσεων του ομοσπονδιακού προπονητή των Γερμανών.

Ο έμπειρος χαφ απουσίαζε από την εθνική του ομάδα τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς μετά το Euro 2020, είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Ο Κρόος έχει καταγράψει συνολικά 106 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα κι έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2014, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Βραζιλία.

Από εκεί και πέρα, ο Νάγκελσμαν κάλεσε αρκετούς νέους ποδοσφαιριστές προκειμένου να κάνει δοκιμές στα δύο επερχόμενα φιλικά παιχνίδια. Πρώτη κλήση στην εθνική Γερμανίας για τους Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς της Μπάγερν Μονάχου και Μαξιμίλαν Μπέιερ της Χόφενχαϊμ.

Here we go! 🔥

Unsere 2⃣6⃣ für die Länderspiele gegen Frankreich 🇫🇷 und die Niederlande 🇳🇱! #dfbteam #FRAGER #GERNED pic.twitter.com/taOVVL47Gf

— DFB-Team (@DFB_Team) March 14, 2024