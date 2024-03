Ξανά στα δικαστήρια Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί – Συνεχίζεται το θρίλερ με το περίφημο Château Miraval

Στις αίθουσες των δικαστηρίων φαίνεται πως επιστρέφουν Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί, αφού η υπόθεση για το περίφημο γαλλικό οινοποιείο τους Château Miraval παραμένει ανοιχτή.

Μπορεί οι δύο ηθοποιοί να έχουν πάρει διαζύγιο από το 2019, ωστόσο το μοίρασμα της κοινής τους περιουσίας παραμένει πολύπλοκο.

Το πρώην ζευγάρι αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του Château Miraval το 2008 έναντι σχεδόν 28 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Τζολί προσπάθησε να πουλήσει την εταιρεία της, Nouvel, στην Tenute Del Mondo, θυγατρική του ομίλου Stoli, το 2021, μεταβιβάζοντας ουσιαστικά το 50% της ιδιοκτησίας της στη Miraval.

Ο Πιτ ήταν αντίθετος με την κίνηση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η ηθοποιός παραβίασε το συμβόλαιό τους.

«Η Τζολί επιδίωξε και στη συνέχεια ολοκλήρωσε την υποτιθέμενη πώληση μυστικά, κρατώντας σκόπιμα τον Πιτ στο σκοτάδι και παραβιάζοντας εν γνώσει του τα συμβατικά δικαιώματά του», αναφέρει το «Fox News».

Έτσι, ο Πιτ μηνύει την Τζολί για παραβίαση αυτής της συμφωνίας. Παράλληλα, ζητά αποζημίωση και να ακυρωθεί η πώληση του μεριδίου της.

Επίσης, κατηγορεί την εταιρεία, στην οποία η Τζολί πούλησε το ακίνητο, ότι προχώρησε σε «εχθρική εξαγορά» της Miraval.

