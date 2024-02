Αγνώριστη η Αντζελίνα Τζολί – Έγινε ξανθιά

Η εντυπωσιακή ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί έκανε μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, που απέσπασε κολακευτικά σχόλια από τους θαυμαστές της.

Ήταν πριν από λίγες ημέρες που ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Αντζελίνα Τζολί στη Νέα Υόρκη.

Η λαμπερή σταρ έκανε μια μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της, αποσπώντας κολακευτικά σχόλια.

Η 48χρονη ηθοποιός, ακτιβίστρια και επιχειρηματίας, βγαίνοντας από το Atelier Jolie Store, εμφανίστηκε ξανθιά και εντυπωσιακή.

«Η ξανθιά Αντελίνα Tζολί είναι και πάλι εδώ. Η σταρ σταδιακά άνοιξε τα χαρακτηριστικά σκούρα καστανά μαλλιά της — και με την άνοιξη στον ορίζοντα, δεν θα μπορούσε να φαίνεται πιο φρέσκια» έγραψε χαρακτηριστικά η Vogue.

Blonde Angelina Jolie is back! The star has gradually been lightening her signature dark brown hair—and with spring on the horizon, it couldn’t look fresher. https://t.co/T3emStnXTE pic.twitter.com/Mz7RGgj2wv

— Vogue Magazine (@voguemagazine) February 22, 2024