Βρήκε ξανά τη λάμψη του ο Μπραντ Πιτ – «Δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος»

Φαίνεται πως ο Μπραντ Πιτ έχει βρει την απόλυτη ευτυχία στο πρόσωπο της Ines de Ramon, με μια πηγή να αναφέρει στο People πως δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος.

Το People επιβεβαίωσε πως ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και η 34χρονη Ines de Ramon συζούν στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Η μετακόμιση, σύμφωνα με την πηγή, ήταν το φυσικό επόμενο βήμα στη σχέση τους.

«Περνούσαν τόσο πολύ χρόνο μαζί στο σπίτι του Μπραντ Πιτ που ήταν λογικό η Ines de Ramon να μετακομίσει μαζί του. Ο Μπραντ είναι πολύ χαρούμενος και του αρέσει να περνά χρόνο μαζί της. Το να μείνουν μαζί ήταν κάτι φυσικό», σημείωσε πηγή στο People.

Το ζευγάρι εθεάθη μαζί για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2022, με πηγές να υποστηρίζουν πως η σχέση τους τότε μετρούσε κάποιους μήνες.

Η Ines de Ramon χώρισε από τον ηθοποιό Paul Wesley το 2022 μετά από τρία χρόνια γάμου.

Ο Μπραντ Πιτ, από την άλλη πλευρά, χώρισε από την Αντζελίνα Τζολί το 2016, αφού άρχισαν να βγαίνουν το 2005 και παντρεύτηκαν εννιά χρόνια αργότερα, το 2014.

«Από τότε που πήρε διαζύγιο, ο Μπραντ Πιτ έβγαινε ραντεβού αλλά ποτέ σοβαρά. Αυτή είναι η πρώτη σοβαρή σχέση και δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένος», επισημαίνει η πηγή.

Η πηγή περιγράφει την Ines de Ramon ως ευγενική, αστεία και πολύ ιδιαίτερη, σημειώνοντας πως είναι εκπληκτικό να παρακολουθείς τη χαρά του Μπραντ Πιτ.

«Με την Ines ξαναβρήκε τη σπίθα του. Είναι πραγματικά εκπληκτικό να το βλέπεις. Ο Μπραντ είναι υπέροχος τύπος. Του αξίζει να είναι ευτυχισμένος».

