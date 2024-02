Ο Μπραντ Πιτ έκανε το επόμενο βήμα – Ζει μαζί με την Ines de Ramon

Φαίνεται πως το ειδύλλιο ανάμεσα στον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό Μπραντ Πιτ και την Ines de Ramon δυναμώνει, καθώς σύμφωνα με πηγές του People το ζευγάρι πλέον συγκατοικεί.

Πολλαπλές πηγές επιβεβαιώνουν στο περιοδικό πως ο ηθοποιός και η Ines de Ramon που ασχολείται με κοσμήματα ζουν μαζί, με την 34χρονη να έχει μετακομίσει στο σπίτι του Μπραντ Πιτ.

«Είναι αρκετά πρόσφατο. Συνεχίζουν πολύ δυνατά και είναι πιο ευτυχισμένη από ποτέ» σημειώνει χαρακτηριστικά μια πηγή κοντά στην Ines de Ramon.

Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά μαζί τον Νοέμβριο του 2022 και πηγές ανέφεραν ότι τότε ήδη έβγαιναν για μερικούς μήνες.

Όταν ο λαμπερός ηθοποιός έκλεισε τα 60 του χρόνια τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ines de Ramon ενώθηκε με τον ίδιο και τους φίλους του για μια πολύ χαμηλών τόνων γιορτή κατά τη διάρκεια της άδειας από τα γυρίσματα της επόμενης ταινίας του.

Brad Pitt and Ines de Ramon have reportedly moved in together. Look back on their entire relationship here!https://t.co/aTZ120XG0J

— HollywoodLife (@HollywoodLife) February 15, 2024