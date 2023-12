60 χρόνια Μπραντ Πιτ: Η στιγμή που ξεκίνησαν όλα

Όταν ο Μπραντ Πιτ ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theater στο Χόλιγουντ για να παραλάβει το πρώτο του Όσκαρ υποκριτικής το 2020 (καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου για το «Κάποτε στο Χόλιγουντ»), θυμήθηκε τους δύο ανθρώπους που του έδωσαν την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία στον χώρο, 30 χρόνια πριν, η οποία οδήγησε σε μια γόνιμη και πλούσια καριέρα: Τον Ρίντλεϊ Σκοτ και την Τζίνα Ντέιβις.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο Ρίντλεϊ Σκοτ -ένας από τους πιο γνωστούς κινηματογραφιστές του Χόλιγουντ εκείνη την εποχή- δούλευε πάνω σε ένα σενάριο που είχε γράψει η τότε παραγωγός μουσικών βίντεο Callie Khouri. Το όνομα της ιστορίας ήταν Θέλμα & Λουίζ και ακολουθούσε δύο φίλες που ξεκινούν ένα οδικό ταξίδι. Αρχικά, ο Σκοτ ήθελε να αναλάβει την παραγωγή της ταινίας και να βρει τον κατάλληλο σκηνοθέτη- ωστόσο, αποφάσισε να τη σκηνοθετήσει αφού πείστηκε από τη Μισέλ Φάιφερ, η οποία αρχικά είχε επιλεγεί για να πρωταγωνιστήσει δίπλα στη Τζόντι Φόστερ.

Ψάχνοντας τον περιπλανώμενο νεαρό

Και οι δύο ηθοποιοί εγκατέλειψαν το έργο καθώς παρατάθηκε η αρχική παραγωγή. Αφού εξετάστηκαν οι Μέριλ Στριπ και Γκόλντι Χόουν, επιλέχθηκαν για τους ρόλους η Σούζαν Σάραντον και η Τζίνα Ντέιβις – που κυνηγούσαν το ρόλο για σχεδόν ένα χρόνο. Καθώς η διαδικασία του κάστινγκ συνεχιζόταν, ο Σκοτ και η ομάδα του άρχισαν να αναζητούν έναν ηθοποιό για τον ρόλο του J.D., ενός ελκυστικού νεαρού, περιπλανώμενου, που μπλέκει με τον χαρακτήρα της Ντέιβις, τη Θέλμα.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις της, η Ντέιβις αποκάλυψε αρκετά ονόματα που πέρασαν από οντισιόν για τον ρόλο του J.D.: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, ο Μαρκ Ραφάλο, ο Γκραντ Σόου και άλλοι εξετάστηκαν για να αναλάβουν τον ρόλο. Ωστόσο, ένας ξανθός ηθοποιός από την Οκλαχόμα, ο Μπραντ Πιτ, κέρδισε τελικά τον ρόλο.

«Υπήρχαν πέντε υποψήφιοι για το ρόλο» εξήγησε η Davis σε συνέντευξή του στο Entertainment Weekly. «Ήθελαν να διαβάσω μαζί τους για να δουν τη χημεία. Αλλά δεν με ρώτησαν μετά τι γνώμη είχα γι’ αυτούς». Η ηθοποιός προσφέρθηκε τότε να δώσει την πρότασή της. Όλοι οι ηθοποιοί εκτός από τον Πιτ είχαν καστανά μαλλιά, οπότε, όταν ρωτήθηκε ποιον προτιμούσε, είπε απλώς: «Τον ξανθό! Γεια σας!». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μπίλι Μπάλντουιν είχε επιλεγεί για τον ρόλο, αλλά αυτός και ο αντικαταστάτης του αποσύρθηκαν από την ταινία.

«Υπάρχει κάτι πάνω του»

Εκείνη την εποχή, ο Πιτ προσπαθούσε να κάνει την εμφάνισή του στο Χόλιγουντ. Το πάλευε για χρόνια. Αφού εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο, μετακόμισε στο Λος Άντζελες και άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής με αποτέλεσμα να αρχίσει να παίζει μικρούς και άσημους ρόλους σε ταινίες και στην τηλεόραση. Αν και είχε τον πρώτο του πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια γιουγκοσλαβική-αμερικανική παραγωγή με τίτλο The Dark Side of the Sun το 1988, η ταινία μπήκε στο συρτάρι λόγω του πολέμου στην Κροατία.

Με κάποιες τηλεοπτικές γκεστ εμφανίσεις και δευτερεύοντες ρόλους, περίμενε ακόμα τη «μεγάλη του ευκαιρία», η οποία ήρθε μετά από οντισιόν με την Τζένα Ντέιβις. «Είναι τόσο χαρισματικός και τόσο απίστευτα ταλαντούχος που του χάλαγα την οντισιόν», παραδέχτηκε και η ίδια κατά τη διάρκεια του Graham Norton Show, καθώς διηγούνταν εκ νέου την ιστορία.

Ο Πιτ δήλωσε στο περιοδικό W ότι δεν πήρε το ρόλο αμέσως. Χρειάστηκε να προσπαθήσει για το ρόλο τρεις φορές μέχρι να τον κερδίσει τελικά. Όσο για τον ρόλο, δεν ήταν μεγάλος, αλλά ο χρόνος του στην οθόνη ήταν αρκετός για να δείξει στο κοινό τι μπορούσε να κάνει. «Όταν τον κοιτάς, είναι σαν ένα πολύ όμορφο, σέξι αγόρι γέννημα θρέμμα Αμερικής, το οποίο θα μπορούσε να είχε πάει σε οποιαδήποτε τηλεοπτική σειρά» δήλωσε η Σούζαν Σάραντον στο EW. «Αλλά υπάρχει κάτι πάνω του και ξέρει πώς να το πάρει αυτό και να το κάνει πραγματικά ενδιαφέρον. Μπορείς να το καταλάβεις από άλλα μέρη της ταινίας ότι ήταν κάτι ξεχωριστό».

«Η Τζίνα με φρόνιζε»

Μια από τις πιο αξιομνημόνευτες σκηνές της ταινίας είναι η ερωτική σκηνή μεταξύ των χαρακτήρων του Πιτ και της Ντέιβις, μια σκηνή που πλέον χαρακτηρίζεται ως εμβληματική και η οποία μετέτρεψε τον ηθοποιό σε σύμβολο του σεξ. Μάλιστα, ο Ρίντλεϊ Σκοτ δούλεψε σκληρά πάνω σε αυτή τη σκηνή προκειμένου να δείξει πραγματικά την οικειότητα μεταξύ των χαρακτήρων.

Η Σάραντον θυμήθηκε τα γυρίσματα της σκηνής της Ντέιβις κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας στο ET: «Θυμάμαι την Τζίνα, που επέστρεψε μετά τη σκηνή την επόμενη μέρα και είπε: «Γλυκιά μου, ίσως να μην κοιτάζουν τον φωτισμό μας, αλλά ο Ρίντλεϊ ήταν εκεί μέσα και τον ψέκαζε και ο φωτισμός ήταν πάνω του». Φρόντιζαν να πάρουν κάθε ίχνος sexiness ή ό,τι άλλο από τον Μπραντ Πιτ που θα μπορούσε να υπάρχει». Ο Πιτ αναλογίστηκε αργότερα τη σκηνή: «Η Τζίνα ήταν τόσο γλυκιά και ευγενική και λεπτή. Αυτή η ερωτική σκηνή, νομίζω, κράτησε δύο μέρες γυρισμάτων. Με φρόντισε».

Ωστόσο, η εικόνα του Πιτ δεν ήταν το μόνο πράγμα που ανακάλυψε το κοινό βλέποντας την ταινία Θέλμα & Λουίζ. Μετά την προβολή στις αίθουσες, το κοινό αντιλήφθηκε την ηθοποιία του Πιτ. Η Σάραντον δήλωσε: «Ο Πιτ είναι ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς. Όταν είδα την ταινία για πρώτη φορά, διαπίστωσα ότι έκανε πολλά περισσότερα με αυτόν τον ρόλο από ό,τι ήταν στη σελίδα που σκέφτηκα: «Αυτός ο τύπος είναι ξεχωριστός». Και είναι ηθοποιός χαρακτήρων… αυτό που πρόσθεσε ήταν πραγματικά έξυπνο. Είπα μέσα μου, «λοιπόν, αυτός ο τύπος είναι πραγματικά ξεχωριστός». Επειδή έφερε πολλά πράγματα που δεν υπήρχαν στο σενάριο».

Ήταν προδιαγεγραμμένο

Το Thelma & Louise έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών στις 20 Μαΐου 1991 και γρήγορα απέσπασε τις καλύτερες κριτικές για τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών, τη φεμινιστική του υπόθεση και τη σκηνοθεσία του Σκοτ. Για τον Πιτ, η ταινία ήταν η μεγάλη του ευκαιρία. Την ίδια χρονιά ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Johnny Suede και το 1992 πρωταγωνίστησε στην ταινία Cool World. Στο υπόλοιπο της δεκαετίας κυκλοφόρησε αρκετές επιτυχίες -μεταξύ των οποίων τα Interview with the Vampire, Seven, 12 Monkeys, Fight Club και Seven Years in Tibet- που τον έκαναν έναν από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του κόσμου.

«Είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Ρίντλεϊ Σκοτ και την Τζίνα, που μου έδωσαν αυτή την ευκαιρία, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο πρωτάθλημα», δήλωσε στη Sun σε συνέντευξή του το 2020. «Δεν είχα τίποτα να επιδείξω, εκτός από τη δουλειά μου ως κομπάρσος, και πήραν την ευκαιρία να με εμπιστευτούν». Ευτυχώς, λέμε εμείς.

*Με στοιχεία από elpaias.com