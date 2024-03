Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι στόχευσαν πλοίο χύδην φορτίου και αμερικανικά αντιτορπιλικά

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας κατέρριψαν δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας κατά τη διάρκεια της νύχτας Παρασκευής προς Σάββατο, αφού οι Χούθι της Υεμένης στόχευσαν το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Propel Fortune αλλά και αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή.

Οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τον Νοέμβριο σε μια εκστρατεία αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους που μάχονται εναντίον του Ισραήλ στη Γάζα. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Yahya Sarea, είπε σε τηλεοπτική ομιλία του το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του στόχευσαν το φορτηγό πλοίο και «ορισμένα πολεμικά αντιτορπιλικά των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν με 37 drones».

Πλοία και αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέρριψαν 28 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) των Χούθι στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε από τη μεριά της νωρίτερα το Σάββατο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ενώ υπογράμμισε ότι κανένα πολεμικό της συμμαχίας European Aspides ή εμπορικό πλοίο στην περιοχή δεν επλήγη.

Following further engagements through the morning, U.S. and Coalition forces downed a total of at least 28 uncrewed aerial vehicles between 4:00 a.m. and 8:20 a.m. (Sanaa time) on Mar. 9. No U.S. or Coalition Navy vessels… pic.twitter.com/nKmrTu5xVv

Γαλλικό πολεμικό πλοίο και μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν επίσης τέσσερα μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς πλοία του πολεμικού ναυτικού που ανήκαν στην αποστολή European Aspides στην περιοχή, ανέφερε μια ανακοίνωση του γαλλικού στρατού. «Αυτή η αμυντική ενέργεια συνέβαλε άμεσα στην προστασία του φορτηγού πλοίου True Confidence, υπό σημαία Μπαρμπάντος, το οποίο χτυπήθηκε στις 6 Μαρτίου και ρυμουλκείται, καθώς και άλλων εμπορικών πλοίων που διέρχονται από την περιοχή», ανέφερε.

Η Γαλλία έχει πολεμικό πλοίο στην περιοχή καθώς και πολεμικά αεροσκάφη στις βάσεις της στο Τζιμπουτί και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι το πολεμικό του πλοίο HMS Richmond εντάχθηκε με τους διεθνείς συμμάχους στην απόκρουση επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι τη νύχτα, αναφέροντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές.

«Χθες το βράδυ, το HMS Richmond χρησιμοποίησε τους πυραύλους Sea Ceptor για να καταρρίψει δύο επιθετικά drones – αποκρούοντας με επιτυχία μια ακόμη παράνομη επίθεση από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν Χούθι», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Γκραντ Σαπς στο X.

Last night, HMS Richmond used its Sea Ceptor missiles to shoot down two attack drones – successfully repelling yet another illegal attack by the Iranian backed Houthis.

The UK and our allies will continue to take the action necessary to save lives and protect freedom of… pic.twitter.com/CIeGaAgjg8

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 9, 2024