Το ινδικό πολεμικό ναυτικό σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι έσπευσε για βοήθεια μετά από την επίθεση των Χούθι σε πλοίο την Τετάρτη στην Ερυθρά, προσθέτοντας ότι 21 άνθρωποι διασώθηκαν.

Παραθέτει ακόμα βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης, όπου φαίνεται να απομακρύνει με ελικόπτερο από τη σωσίβια λέμβο μέλη του πληρώματος.

Σύμφωνα με δήλωση του ναυτικού, το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου MV True Confidence με σημαία Μπαρμπέιντος και έδρα την Ελλάδα «χτυπήθηκε από drone / πύραυλο» στα νοτιοδυτικά του Άντεν την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο πλοίο και να υπάρξουν τραυματισμοί σε ορισμένα από τα μέλη του πληρώματος, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο.

Συνολικά τρία μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν και τέσσερα τραυματίστηκαν. Πρόκειται για την πρώτη θανατηφόρα επιχείρηση των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου έχει αναπτυχθεί αμερικανική, βρετανική και ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη. Στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» συμμετέχει και η Ελλάδα την ανάληψη της διοίκησης από ξηράς και την αποστολή της φρεγάτας «Ύδρα».

Εδώ και μήνες, οι Χούθι διεξάγουν επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά που ισχυρίζονται ότι συνδέονται με το Ισραήλ, ενώ ΗΠΑ και Βρετανία έχουν εξαπολύσει αρκετές επιθέσεις στην Υεμένη αυξάνοντας τους φόβους για ευρύτερη ανάφλεξη του πολέμου στη Γάζα.

«Το INS [Indian Navy Ship] Kolkata, που αναπτύχθηκε για επιχειρήσεις θαλάσσιας ασφάλειας, έφτασε στο σημείο και διέσωσε 21 μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου ενός Ινδού υπηκόου, από τη σωσίβια σχεδία χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο ελικόπτερο και τα σκάφη του», ανέφερε το ναυτικό, προσθέτοντας ότι η ιατρική ομάδα του πλοίου παρείχε κρίσιμη ιατρική βοήθεια στους τραυματίες. Ανέφερε ότι το πλήρωμα στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη χώρα της ανατολικής Αφρικής Τζιμπουτί.

