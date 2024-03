Πέντε νεκροί σε προσφυγικό καταυλισμό στη Γάζα κατά την εναέρια ρίψη βοήθειας

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Υγείας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς και ένας αυτόπτης μάρτυρας είπαν στο CBS News ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή από ένα πακέτο βοήθειας, όταν τουλάχιστον ένα αλεξίπτωτο απέτυχε να αναπτυχθεί σωστά και ένα δέμα έπεσε πάνω τους.

Οι άνθρωποι βρίσκονταν στον προσφυγικό καταυλισμό Al-Shati στη βόρεια Γάζα και το περιστατικό συνέβη γύρω στις 4:30 π.μ.

Οι αξιωματούχοι που μίλησαν με το CBS News ανέφεραν ότι μεταξύ των πέντε ανθρώπων που σκοτώθηκαν ήταν δύο αγόρια και ότι άλλοι 11 τραυματίστηκαν στο περιστατικό.

Οι ΗΠΑ, η Ιορδανία, η Αίγυπτος, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο διέκοψαν τη βοήθεια για τη Γάζα την Παρασκευή σε μια προσπάθεια να φέρουν προμήθειες, συμπεριλαμβανομένων των απελπισμένων τροφίμων, στους κατοίκους εν μέσω μιας ολοένα και επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κρίσης εκεί .

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε ένα μεγάλο σύμπλεγμα δεμάτων βοήθειας που αιωρούνται από αλεξίπτωτα που παρασύρονται στον ουρανό, αλλά φαίνεται να μπερδεύονται πριν πέσει πολύ πιο γρήγορα από τα υπόλοιπα.

Update: At least five Palestinians 🇵🇸 were killed Friday by an American 🇺🇸 aid airdrop package in Gaza when at least one parachute failed to properly deploy and a parcel fell on them.

The people were in the Al-Shati refugee camp in northern Gaza, and the incident occurred at… https://t.co/JboeFTkesl pic.twitter.com/BmAOfzduNF

— Saad Abedine (@SaadAbedine) March 8, 2024