Κόσμος

New York Times – Ανακρίσεις προσωπικού για τη διαρροή στον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας

Οι New York Times διεξάγουν έρευνα για διαρροές μετά από δημοσίευμα του The Intercept σχετικά με ένα επεισόδιο του The Daily που δεν έχει ακόμη προβληθεί και πραγματεύεται εκρηκτικούς ισχυρισμούς για σεξουαλική βία που διαπράχθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.