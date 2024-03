Η επικεφαλής της UNICEF, Κάθριν Ράσελ καλεί για «κατάπαυση του πυρός» στη Γάζα, λέγοντας ότι «κάθε λεπτό μετράει» για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν «θανατηφόρο» υποσιτισμό.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς. Μόνο την περασμένη νύχτα βομβάρδισε στη Ράφα, στην Ντέιρ ελ-Μπάλαχ και στη Χαν Γιουνίς.

Οι συνομιλίες για την εκεχειρία αναμένεται να συνεχιστούν στην Αίγυπτο σήμερα Κυριακή, αλλά οι λεπτομέρειες πέραν μιας πιθανής παύσης των μαχών για έξι εβδομάδες παραμένουν ασαφείς, παρά τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων ότι η κατάπαυση του πυρός είναι κοντά.

09:52 Ο Λίμπερμαν καλεί να γίνουν πρόωρες εκλογές στο Ισραήλ

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ και πρόεδρος του Yisrael Beiteinu, Άβιγκντορ Λίμπερμαν, ζήτησε εκλογές σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού την Κυριακή.

«Η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει την πορεία της, δεν είναι πλέον σε θέση να μας οδηγήσει ούτε να μας ενώσει… Δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης», είπε.

Τα σχόλια αυτά έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Λίμπερμαν τον περασμένο μήνα, στους οποίους απέρριπτε την προοπτική πρόωρων εκλογών.

«Δώσαμε πίστωση (σ.σ. στην κυβέρνηση) για πέντε μήνες», είχε πει, προσθέτοντας ότι το κόμμα του «δεν συμμετείχε ούτε υπέβαλε καμία πρόταση δυσπιστίας».

09:43 New York Times: Ισραήλ και τοπικοί επιχειρηματίες της Γάζας συντόνισαν το κονβόι βοήθειας γύρω από το οποίο σκοτώθηκαν τουλάχιστον 117 Παλαιστίνιοι

Οι New York Times αναφέρουν ότι η αυτοκινητοπομπή ανθρωπιστικής βοήθειας γύρω από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 117 Παλαιστίνιοι συντονίστηκε και πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ στο πλαίσιο μιας συνεργασίας με τοπικούς Παλαιστίνιους επιχειρηματίες, όπως ο Ιζάτ Ακέλ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Ισραήλ συμμετείχε σε τουλάχιστον τέσσερις αυτοκινητοπομπές βοήθειας προς τη βόρεια Γάζα την τελευταία εβδομάδα, αναπληρώνοντας τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που ανέστειλαν τις επιχειρήσεις τους στη Λωρίδα λόγω των μαχών.

Το δημοσίευμα των NYT έρχεται μία ημέρα αφότου ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών, σε συνεργασία με την ιορδανική πολεμική αεροπορία, πραγματοποίησε την πρώτη εναέρια ρίψη ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, παραδίδοντας περισσότερα από 38.000 γεύματα σε μια περιοχή όπου, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το ένα τέταρτο του πληθυσμού βρίσκεται ένα βήμα πριν από τον λιμό.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τις ρίψεις από αέρος, καθώς «η βοήθεια που ρέει στη Γάζα δεν είναι πουθενά σχεδόν αρκετή».

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι ρίψεις από αέρος θα είναι μια συνεχής προσπάθεια και ότι το Ισραήλ υποστήριξε αυτού του τύπου τις ρίψεις.

09:34 Ο πόλεμος στη Γάζα και το μετέωρο βήμα μιας «ανανεωμένης» Παλαιστινιακής Αρχής

Λίγο μετά την αρχική διάψευση, η παραίτηση σύσσωμης της παλαιστινιακής κυβέρνησης υπό τον Μοχάμαντ Στάγιεχ ανακοινώθηκε στις 26 Φεβρουρίου, εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων.

09:24 Αναφορές ότι η αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στο Κάιρο

Παλαιστινιακά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αντιπροσωπεία της Χαμάς έφτασε στο Κάιρο για τις συνομιλίες για νέα συμφωνία.

09:15 13χρονος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στη Ραμάλα

Ο Μοχάμαντ Χάλεντ Ζαΐντ, ένα 13χρονο αγόρι από την Παλαιστίνη, σκοτώθηκε μετά από πυροβολισμούς των ισραηλινών δυνάμεων κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαλαζόν που βρίσκεται βόρεια της Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, ο Ζαΐντ τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος από πυροβολισμό. Μεταφέρθηκε στο δημόσιο νοσοκομείο της Ραμάλα όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τοπικές πηγές ανέφεραν ότι το αγόρι έμεινε αιμόφυρτο για περίπου μία ώρα πριν αναφερθεί το περιστατικό από τον ισραηλινό στρατό και παραδοθεί στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασθενοφόρων.

Τουλάχιστον 419 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, αναμεσά τους 110 παιδιά.

09:06 Σειρήνες για ρουκέτες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ

Οι σειρήνες αεροπορικής προειδοποίησης ηχούν στους ισραηλινούς οικισμούς Σλόμι και Μπετζέτ, κοντά στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ που επικαλούνται τις αρχές.

Διασυνοριακές ανταλλαγές πυρών συμβαίνουν συχνά μεταξύ της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ και του ισραηλινού στρατού από τότε που άρχισε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο.

09:03 Λευκός Οίκος: Πιθανή δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου διά θαλάσσης, με συμμετοχή της Κύπρου

Στη διευκρίνιση ότι η αναφορά στη δημιουργία ενός θαλάσσιου διαδρόμου για την παροχή μεγαλύτερων ποσοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη στηρίζεται σε συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Κυπριακής Δημοκρατίας προχώρησε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι.

«Νομίζω ότι η συζήτηση που έχουμε για πιθανή ναυτική επιλογή (σ.σ. προκειμένου να γίνονται παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας) έχει να κάνει με τις πρόσφατες συζητήσεις για την πιθανή χρήση της Κύπρου, για παράδειγμα, στην ενδεχόμενη υλοποίηση μέρος αυτού του σχεδίου. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα. Αυτή η ιδέα είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει», είπε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο ότι η Κύπρος θα κληθεί να συμβάλει με οποιαδήποτε τρόπο, τόνισε.

«Απλώς λέω ότι η συζήτηση στην οποία βρισκόμαστε τώρα στηρίχθηκε σίγουρα σε προηγούμενες συζητήσεις που είχαμε με εταίρους στην περιοχή σχετικά με το τι μορφή θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σχέδιο. Αλλά, και πάλι σημειώνω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα να διανύσουμε και πολλή δουλειά στο θαλάσσιο σκέλος (του ανθρωπιστικού διαδρόμου) για να τον υλοποιήσουμε».

08:53 Εκδήλωση στην οποία θα συμμετείχαν ο Τριντό και η Μελόνι ακυρώθηκε λόγω φιλοπαλαιστινιακής συγκέντρωσης

Δεξίωση στο Τορόντο στην οποία θα έπαιρναν μέρος ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και η Ιταλίδα ομόλογός του Τζόρτζια Μελόνι ακυρώθηκε χθες Σάββατο 2/3 «για λόγους ασφαλείας», ανακοίνωσε το γραφείο του Τριντό, την ώρα που φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση πραγματοποιούνταν κοντά στον χώρο της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με καναδικά μέσα ενημέρωσης, εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Οντάριο, στο κέντρο του Τορόντο, όπου θα πραγματοποιούνταν η δεξίωση.

«Η εκδήλωση ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας», επεσήμανε αργά χθες η Τζένα Γκάσαμπεχ από το γραφείο Τύπου του Καναδού πρωθυπουργού χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Νωρίτερα χθες οι δύο ηγέτες είχαν διμερή συνάντηση στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν πολλά θέματα, ανάμεσα στα οποία «η πολύ δύσκολη κρίση στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με τη Μελόνι.

Όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CBC, διαδηλωτές που είναι αντίθετοι στον τρόπο με τον οποίο ο Καναδάς έχει αντιδράσει στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς εμπόδισαν κάποιους καλεσμένους να εισέλθουν στον χώρο της εκδήλωσης.

Συνολικά διαδήλωναν 200 με 300 άνθρωποι. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ισχυρή αστυνομική παρουσία γύρω από το μουσείο.

08:44 «Όχι άλλα χρήματα για το Ισραήλ»: Ο γερουσιαστής Σάντερς ζητά να σταματήσει η βοήθεια

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ζήτησε να σταματήσει η χρηματοδότηση της κυβέρνησης Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά αντιμετωπίζουν την πείνα. Σταματήστε αυτόν τον πόλεμο αμέσως τώρα – όχι άλλα χρήματα για την κυβέρνηση Νετανιάχου», ανέφερε ο Σάντερς σε ανάρτησή του στο X το Σάββατο, η οποία περιλάμβανε ένα βίντεο από μια συνέντευξη που έδωσε στο CBS News.

Ο Σάντερς, γερουσιαστής του Βερμόντ, έχει επικρίνει έντονα τον Νετανιάχου και την αμέριστη υποστήριξη του προέδρου Τζο Μπάιντεν στον Ισραηλινό ηγέτη.

08:34 66 αμερικανικά «δέματα» από αέρος στη Γάζα

Εξαιτίας των μεγάλων δυσκολιών για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας οδικώς στη Γάζα, η οποία βρίσκεται υπό πολιορκία το Ισραήλ από την 9η Οκτωβρίου, αρκετές χώρες ρίχνουν ποσότητες με αλεξίπτωτα, ιδίως η Ιορδανία μαζί με τη Γαλλία, η Ολλανδία με τη Βρετανία, η Αίγυπτος μαζί με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν χθες μια πρώτη τέτοια επιχείρηση: τρία στρατιωτικά αεροσκάφη προχώρησαν σε ρίψεις 66 «δεμάτων» με αλεξίπτωτα. Περιείχαν πάνω από 38.000 γεύματα. Η επιχείρηση έγινε από κοινού με την Ιορδανία, διευκρίνισε αξιωματικός του αμερικανικού στρατού.

Δείτε σχετική ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ για την επιχείρηση:

08:25 Η αποστολή της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ ευχαριστεί την Αλγερία για τη δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με τη «σφαγή του ψωμιού»

Η αποστολή της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ εξέφρασε την εκτίμησή της για τον ρόλο της Αλγερίας στη διευκόλυνση της έκδοσης δήλωσης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την οποία απαντά στη «σφαγή του ψωμιού», κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 117 Παλαιστίνιοι κοντά στην πόλη της Γάζας.

Η δήλωση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα το Σάββατο στις 17:00 το απόγευμα, υιοθετήθηκε μετά από «επίπονες διαπραγματεύσεις, ιδίως με τις αποστολές των ΗΠΑ και της Ρωσίας», ανέφερε η αποστολή της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η δήλωση υιοθετήθηκε χωρίς να αποδίδει συγκεκριμένα την ευθύνη στο Ισραήλ, αφού οι ΗΠΑ μπλόκαραν μια προηγούμενη εκδοχή που θα το έκανε.

08:15 Συνεχίζονται οι θανατηφόρες επιθέσεις του Ισραήλ παρά τις συνομιλίες για νέα συμφωνία

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις σε Γάζα, Ισραήλ, Δυτική Όχθη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

