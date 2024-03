New York Times – Ανακρίσεις προσωπικού για τη διαρροή στον πόλεμο Ισραήλ-Γάζας

Η διοίκηση των New York Times έχει ανακρίνει το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών του The Daily, αφού δημοσίευμα του The Intercept αποκάλυψε εσωτερική συζήτηση σχετικά με ένα επεισόδιο που δεν έχει ακόμη μεταδοθεί στον αέρα για τη Χαμάς, που ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί ως όπλο τη σεξουαλική βία. Μια τέτοια έρευνα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, λένε οι εργαζόμενοι, ένας από τους οποίους την αποκάλεσε «κυνήγι μαγισσών».

Τι ακριβώς συμβαίνει

Οι New York Times διεξάγουν έρευνα για διαρροές μετά από δημοσίευμα του The Intercept σχετικά με ένα επεισόδιο του The Daily που δεν έχει ακόμη προβληθεί και πραγματεύεται εκρηκτικούς ισχυρισμούς για σεξουαλική βία που διαπράχθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η διοίκηση τις τελευταίες εβδομάδες έχει καλέσει τουλάχιστον 24 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών του The Daily, σε συσκέψεις σε μια προσπάθεια να κατανοήσουν πώς βγήκαν προς τα έξω εσωτερικές λεπτομέρειες σχετικά με τη συντακτική διαδικασία του podcast, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Η έρευνα, όπως είπαν, διευθύνεται από τη Charlotte Behrendt, τη διευθύντρια πολιτικής και εσωτερικών ερευνών της εφημερίδας.

Σημαντικές επιφυλάξεις

Στα τέλη Ιανουαρίου, η εφημερίδα The Intercept ανέφερε ότι οι Times είχαν προγραμματίσει να προβάλουν εβδομάδες νωρίτερα ένα επεισόδιο της εκπομπής The Daily που βασιζόταν σε μια έρευνα των Times του Δεκεμβρίου, με επικεφαλής τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Τζέφρι Γκέτλμαν, και συν-συγγραφείς τους ελεύθερους επαγγελματίες Anat Schwartz και Adam Sella, σχετικά με το πώς η Χαμάς «χρησιμοποίησε ως όπλο τη σεξουαλική βία» κατά την επίθεση του Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Αλλά η εφημερίδα έβαλε στο ράφι αυτό το επεισόδιο «εν μέσω μιας έντονης εσωτερικής συζήτησης σχετικά με τη δύναμη του αρχικού ρεπορτάζ της εφημερίδας για το θέμα», σύμφωνα με το The Intercept, το οποίο σημειώνει ότι συντάχθηκε ένα νέο σενάριο που «προσέφερε σημαντικές επιφυλάξεις, επέτρεπε την αβεβαιότητα και έθετε ανοιχτές ερωτήσεις που απουσίαζαν από το αρχικό άρθρο, το οποίο παρουσίαζε τα ευρήματά του ως οριστική απόδειξη της συστηματικής χρήσης της σεξουαλικής βίας ως όπλο πολέμου».

Να διακινδυνεύσουν την αναδημοσίευση σοβαρών λαθών;

Οι Daniel Boguslaw και Ryan Grim του The Intercept πρότειναν ότι οι παραγωγοί και η εφημερίδα αντιμετώπισαν ένα δίλλημα: «να δημοσιεύσουν μια έκδοση που να ακολουθεί πιστά την προηγούμενη δημοσιευμένη ιστορία και να διακινδυνεύσουν την αναδημοσίευση σοβαρών λαθών, ή να δημοσιεύσουν μια έντονα περιορισμένη έκδοση, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το αν η εφημερίδα εξακολουθεί να υποστηρίζει την αρχική έκθεση».

Ο εκπρόσωπος των Times, Charlie Stadtlander, δήλωσε στο The Intercept ότι η εφημερίδα δεν σχολιάζει τρέχοντα ρεπορτάζ και ότι «υπάρχει μόνο μία «έκδοση» για κάθε κομμάτι ηχητικής δημοσιογραφίας, αυτή που δημοσιεύεται».

Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο για τους Times να διεξάγουν έρευνα για διαρροές, με πολλούς υπαλλήλους να λένε ότι αυτή είναι η πρώτη τέτοια εσωτερική έρευνα που θυμούνται να συμβαίνει.

Το κυνήγι μαγισσών

«Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται», δήλωσε ένας από αυτούς. «Αυτού του είδους το κυνήγι μαγισσών είναι πραγματικά ανησυχητικό».

Αν και πληροφορίες έχουν διαρρεύσει και στο παρελθόν -είναι συνηθισμένο φαινόμενο για μια αίθουσα σύνταξης τόσο μεγάλης έκτασης και επιρροής όπως οι Times- αυτή η αποκάλυψη είναι πιθανώς πιο βαθιά, επειδή περιγράφει την εσωτερική λήψη αποφάσεων για μια ιστορία που δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί.

«Δεν πρόκειται να σχολιάσουμε εσωτερικά θέματα», δήλωσε η εκπρόσωπος των Times, Danielle Rhoades Ha, σε δήλωσή της στο Vanity Fair, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την έρευνα για τη διαρροή. «Μπορώ να σας πω ότι το έργο της ειδησεογραφικής μας ομάδας απαιτεί εμπιστοσύνη και συνεργασία και περιμένουμε από όλους τους συναδέλφους μας να τηρούν αυτές τις αξίες».

Η κάλυψη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς αποκάλυψε εντάσεις για πολλές αίθουσες ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένων των New York Times

Φιλοϊσραηλινή προκατάληψη

Μετά από αυτό, το The Intercept δημοσίευσε ένα επόμενο κομμάτι, γραμμένο από τους Jeremy Scahill, Grim και Boguslaw, το οποίο αμφισβητούσε περαιτέρω την ειλικρίνεια της έρευνας των Times και τη διαδικασία αναφοράς πίσω από αυτήν, κυρίως μέσω των σχολίων της ίδιας της Schwartz – τα οποία το The Intercept μετέφρασε από τα εβραϊκά – από μια πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο podcast.

Οι Times, από την πλευρά τους, σε δήλωσή τους προς το The Intercept είπαν ότι «παίρνουν αποσπάσματα από το σύνολο».

Και η δραστηριότητα της Schwartz στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέθηκε επίσης πρόσφατα υπό έλεγχο. Η Daily Beast ανέφερε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η ελεύθερη υπάλληλος είχε «κάνει like σε πολλές αναρτήσεις στο X που υποδείκνυαν φιλοϊσραηλινή προκατάληψη, συμπεριλαμβανομένης μιας που καλούσε το Ισραήλ να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας «σε σφαγείο»», και με τον τρόπο αυτό φάνηκε να παραβιάζει την πολιτική των Times για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία αναφέρει ότι η δραστηριότητα των δημοσιογράφων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «δεν πρέπει να εκφράζει κομματικές απόψεις, να προωθεί πολιτικές απόψεις… να κάνει προσβλητικά σχόλια ή να κάνει οτιδήποτε άλλο που υπονομεύει τη δημοσιογραφική φήμη των Times».

Η Danielle Rhoades Ha δήλωσε στο Daily Beast ότι τα likes της Schwartz ήταν «απαράδεκτες παραβιάσεις της πολιτικής της εταιρείας μας» και ότι η εφημερίδα «εξετάζει επί του παρόντος το θέμα».

H βραβευμένη συγγραφέας, Jazmine Hughes, αποχώρησε απότομα από την εταιρεία, αφού υπέγραψε δημόσια επιστολή με την οποία αντιτάχθηκε στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο οποίος, όπως υποστήριζε, ήταν «προσπάθεια του Ισραήλ να διεξάγει γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού»

Διαφωνίες στις αίθουσες σύνταξης ανά τον κόσμο

Η κάλυψη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς αποκάλυψε εντάσεις για πολλές αίθουσες ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένων των Times.

Διαφωνίες ξέσπασαν σχετικά με το πώς οι εργαζόμενοι μπορούσαν να αντιδράσουν δημόσια στη σύγκρουση και τη διαμόρφωση της στρατιωτικής απάντησης του Ισραήλ στην αρχική αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όταν περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες πιάστηκαν όμηροι. Δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε και περίπου δύο εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό της χώρας.

Οι Times ήταν μεταξύ των ειδησεογραφικών οργανισμών που ελέγχθηκαν για την αρχική τους διαμόρφωση της βομβιστικής επίθεσης στο νοσοκομείο της Γάζας, και αργότερα εξέδωσαν ένα σπάνιο σημείωμα των συντακτών σχετικά με την κάλυψή τους.

«Προσπάθεια του Ισραήλ να διεξάγει γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού»

Ένα μήνα αργότερα, η βραβευμένη συγγραφέας του περιοδικού Times, Jazmine Hughes, αποχώρησε απότομα από την εταιρεία, αφού υπέγραψε δημόσια επιστολή με την οποία αντιτάχθηκε στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, ο οποίος, όπως υποστήριζε, ήταν «προσπάθεια του Ισραήλ να διεξάγει γενοκτονία εναντίον του παλαιστινιακού λαού».

Η επιστολή επέκρινε επίσης την κάλυψη του πολέμου από τα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός κύριου άρθρου των Times που προσέφερε υποστήριξη στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί στρατιωτικά, ενώ το προέτρεπε να προστατεύσει τους αμάχους. Η υπογραφή ενός τέτοιου αιτήματος φάνηκε να παραβιάζει την πολιτική των Times, η οποία ορίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν «να υπογράφουν αιτήματα που παίρνουν θέση σε δημόσια θέματα ή να δανείζουν το όνομά τους σε εκστρατείες… αν κάτι τέτοιο μπορεί εύλογα να εγείρει αμφιβολίες για την ικανότητά τους ή την ικανότητα των Times να λειτουργούν ως ουδέτεροι παρατηρητές στην κάλυψη των ειδήσεων».

*Με στοιχεία από vanityfair.com