Ομάδα των Ηνωμένων Εθνών διαπιστώνει ότι πολλοί τραυματίες της ισραηλινής επίθεσης της Πέμπτης εναντίον Παλαιστινίων που περίμεναν επισιτιστική βοήθεια στην πόλη της Γάζας έχουν τραύματα από πυροβολισμούς, καθώς ο εκτελών χρέη διευθυντή του νοσοκομείου al-Awda λέει ότι το 80% των τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο είχαν πυροβοληθεί.

Επιπλέον βρέθηκαν τρεις σοροί Παλαιστινίων ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε 115, ενώ περίπου 760 είναι οι τραυματίες.

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών θα ρίξει από αέρος ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει την πρόσβαση ζωτικής σημασίας ανθρωπιστικών προμηθειών μέσω χερσαίων οδών.

Επτά ισραηλινοί αιχμάλωτοι σκοτώθηκαν ως αποτέλεσμα του βομβαρδισμού της Γάζας από το Ισραήλ, σύμφωνα με τις Ταξιαρχίες Κασάμ της Χαμάς.

Τουλάχιστον 30.228 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 71.377 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Ο αναθεωρημένος απολογισμός των νεκρών στο Ισραήλ από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου ανέρχεται σε 1.139.

Τουλάχιστον 17 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές με στόχο τρία σπίτια στην Ντέιρ ελ Μπάλα και την Τζαμπάλια.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, επικαλούμενο ιατρικές πηγές, ανέφερε ότι ισραηλινά αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο δύο σπίτια ανατολικά της Ντέιρ ελ Μπάλα στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άνθρωποι.

Στον καταυλισμό Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν ένα σπίτι σε μια επίθεση από την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι.

Το σπίτι φέρεται να φιλοξενούσε 70 εκτοπισμένους ανθρώπους.

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια ημέρα διαδηλώσεων σήμερα Σάββατο.

Τελ Αβίβ: Οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις θα ζητήσουν νέες εκλογές. Το περασμένο Σάββατο, αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία, η οποία χρησιμοποίησε εναντίον τους κανόνια νερού και άλογα και συνέλαβε 21 διαδηλωτές.

Τελ Αβίβ: Διαδηλωτές θα συγκεντρωθούν στην «Πλατεία Ομήρων» για την εβδομαδιαία διαδήλωση, ζητώντας την απελευθέρωση των Ισραηλινών αιχμαλώτων που πιστεύεται ότι κρατούνται σήμερα στη Γάζα.

Mevaseret: Μια πορεία με επικεφαλής τις οικογένειες των αιχμαλώτων αναμένεται να αναχωρήσει από το Mevaseret για τη Δυτική Ιερουσαλήμ, αφού ξεκινήσει από τη συνοριακή κοινότητα Kibbutz Re’im την Τετάρτη.

Δυτική Ιερουσαλήμ: Οι διαδηλωτές αναμένεται να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση με αίτημα την απελευθέρωση των αιχμαλώτων στην πλατεία Παρίσι.

Kafr Kana: Μια διαδήλωση που διοργανώνεται από την Ανώτερη Επιτροπή Παρακολούθησης των Αράβων Πολιτών στο Ισραήλ θα ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου.

Η διεθνής κοινότητα ζητεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και έρευνα για τις ευθύνες μετά την τραγωδία εν μέσω διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, όταν ισραηλινά πυρά και ποδοπάτημα πλήθους στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Προχθές Πέμπτη, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον πλήθους Παλαιστινίων που λιμοκτονούν καθώς έτρεχε προς φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στην πόλη της Γάζας, βόρεια.

Ο απολογισμός της τραγωδίας αυτής έφθασε τους 115 νεκρούς, ενώ άλλοι 760 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ αναγνώρισε πως υπήρξαν, κατ’ αυτόν «περιορισμένα», πυρά εναντίον του πλήθους από στρατιώτες του που «απειλούνταν» και διαβεβαίωσε ότι στην πλειονότητά τους οι νεκροί ποδοπατήθηκαν εξαιτίας του πανικού ή «παρασύρθηκαν» από φορτηγά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε να διενεργηθεί έρευνα και να κηρυχθεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε «ανεξάρτητη» και «αποτελεσματική» έρευνα. Περισσότερα εδώ.

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε τη βρετανική κυβέρνηση ότι επιδιώκει να περιορίσει το δικαίωμα των ανθρώπων να διαμαρτύρονται κατά του πολέμου στη Γάζα, μετά την προειδοποίηση του πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ ότι «η κυριαρχία του όχλου αντικαθιστά το δημοκρατικό πολίτευμα».

«Οι συντριπτικά ειρηνικές διαμαρτυρίες για τις μαζικές φρικαλεότητες στη Γάζα δεν πρέπει να συγχέονται με τον εξτρεμισμό», δήλωσε ο Ilyas Nagdee, Διευθυντής Φυλετικής Δικαιοσύνης της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο κόσμος διαμαρτύρεται εξαιτίας του τρομακτικά υψηλού αριθμού νεκρών αμάχων στη Γάζα, ο οποίος εξακολουθεί να αυξάνεται αμείλικτα, και της έλλειψης δράσης της κυβέρνησης για άμεση κατάπαυση του πυρός για να αναχαιτιστεί ο αβάσταχτος πόνος», δήλωσε ο Nagdee.

Ο Nagdee δήλωσε ότι είναι «βαθιά ανησυχητικό» το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να επιβάλει περισσότερους περιορισμούς στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Η προειδοποίηση της Διεθνούς Αμνηστίας έρχεται αφού ο Σούνακ εξέφρασε την ανησυχία του για ένα «μοτίβο ολοένα και πιο βίαιης και εκφοβιστικής συμπεριφοράς», ενώ κάλεσε τους αρχηγούς της αστυνομίας να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες εξουσίες για να πατάξουν τις απειλές κατά των πολιτικών και των δημοκρατικών διαδικασιών.

‘The overwhelmingly peaceful protests about mass atrocities in Gaza must not be conflated with extremism’ – Ilyas Nagdee https://t.co/vbsIK1nYtt

In response to Rishi Sunak’s speech this evening…

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Παρασκευή πως εξακολουθεί να «ελπίζει» ότι θα συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας προτού αρχίσει το ραμαζάνι, ιερός μήνας των μουσουλμάνων, το απόγευμα της 10ης Μαρτίου.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους, ενώ αποχωρούσε από τον Λευκό Οίκο, για την πιθανότητα να εφαρμοστεί ανακωχή στον παλαιστινιακό θύλακο με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων ως την ημερομηνία αυτή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε «το ελπίζω, εργαζόμαστε πάντα για το ζήτημα αυτό. Δεν έχουμε φθάσει ακόμα εκεί». Περισσότερα εδώ.

Η UN Women, η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων, δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα είναι «επίσης ένας πόλεμος κατά των γυναικών».

Η υπηρεσία του ΟΗΕ δήλωσε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περίπου 9.000 γυναίκες από τον Οκτώβριο, ενώ κατά μέσο όρο 63 γυναίκες αναμένεται να σκοτώνονται κάθε μέρα που συνεχίζεται ο πόλεμος.

Σχεδόν εννέα στις 10 γυναίκες αναφέρουν ότι δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα σε σχέση με τους άνδρες, δήλωσε η UN Women, και περίπου τέσσερις στις πέντε γυναίκες αναφέρουν ότι η οικογένειά τους τρώει τα μισά ή λιγότερα από τα τρόφιμα που κατανάλωναν πριν από τον πόλεμο.

«Καθώς ο πόλεμος στη Γάζα πλησιάζει στο πέμπτο μήνα του, οι γυναίκες της Γάζας συνεχίζουν να υφίστανται τις καταστροφικές επιπτώσεις του», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

«Ενώ αυτός ο πόλεμος δεν χαρίζεται σε κανέναν, τα στοιχεία της UN Women δείχνουν ότι σκοτώνει και τραυματίζει τις γυναίκες με πρωτοφανή τρόπο».

The war on #Gaza is a war on women.@UN_Women estimates that at least 9,000 women have been killed in Gaza to date. Women continue to suffer its devastating impact.

We reiterate our call for an immediate humanitarian ceasefire.

Read more⬇️https://t.co/OSlq8Qb7FR pic.twitter.com/aJs7xjNUsm

— UN Women (@UN_Women) March 2, 2024