Σύννεφα σε σχήμα...UFO σήμαναν συναγερμό στη NASA

Μια σειρά από παράξενα σύννεφα βορειοδυτικά της Φλόριντα αιχμαλώτισε τα βλέμματα των κατοίκων της περιοχής και όχι μόνο.

Χρήστης του TikTok δημοσίευσε ένα βίντεο στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνονται τα σύννεφα σε σχήμα μέδουσας ή όπως έσπευσαν πολλοί να πουν, σε σχήμα UFO.

Τα «σύννεφα Cavum», που καταγράφηκαν από ψηλά στα τέλη του Ιανουαρίου, από τον δορυφόρο Terra της NASA, είναι «τόσο περίεργα που οι άνθρωποι μερικές φορές υποστηρίζουν ότι είναι υπογραφές ιπτάμενων δίσκων», σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία, η οποία δημοσίευσε την εικόνα από ψηλά αυτή την εβδομάδα.

Η αληθινή πηγή των σύννεφων Cavum, που μερικές φορές αποκαλούνται «σύννεφα με τρύπες» διέφευγε από τους επιστήμονες για σχεδόν 70 χρόνια, μέχρι που οι μετεωρολόγοι επιτέλους έλυσαν την υπόθεση το 2010.

Τα παράξενα σχήματα, όπως διαπίστωσαν, δημιουργούνται όταν τα αεροσκάφη πετούν μέσα από τα «σύννεφα altocumulus», δηλαδή από διάσπαρτες τράπεζες μικρών νεφών που σχηματίζονται σε ύψος μεταξύ 7.000 και 23.000 ποδιών.

