Οι Βρετανοί μοιράστηκαν «οδυνηρές» φωτογραφίες σχηματισμών σύννεφων που, όπως λένε, μοιάζουν με τη σιλουέτα της βασίλισσας, όλες τραβηγμένες λίγο μετά το θάνατό της.

Η Becky Luetchford επικοινώνησε με τη MailOnline για να μοιραστεί μια εντυπωσιακή εικόνα, η οποία τραβήχτηκε αμέσως μετά την είδηση ότι η μονάρχης είχε πεθάνει.

Η εκπληκτική εικόνα φαίνεται να δείχνει το προφίλ της βασίλισσας με φτερά, διακρίνεται ακόμη και ένα στέμμα μέσα σε λαμπερά σύννεφα, καθώς ο ήλιος έδυε χθες το βράδυ.

«Αφού έμαθα για τον θάνατο της βασίλισσας, μπήκα στο αυτοκίνητό μου με τον σύζυγό μου και καθώς οδηγούσαμε, είδαμε το πιο απίστευτο σύννεφο», δήλωσε η κ. Luetchford.

Επισήμανε την εκπληκτική ομοιότητα του σύννεφου με τη μονάρχη.

«Είχε ακόμη και στέμμα», είπε.

Πρόσθεσε ότι η σκηνή ήταν «πολύ συγκινητική καθώς χανόταν το σύννεφο στον ουρανό».

Κάποιος άλλος μοιράστηκε μια εικόνα ενός σύννεφου που φαίνεται να δείχνει το προφίλ της βασίλισσας.

«Ο σύζυγός μου εντόπισε στον ουρανό ένα μοτίβο σύννεφου που έμοιαζε με τη βασίλισσα αυτή τη σημαντική ημέρα του θανάτου της», δήλωσε η Alice.

Η όμορφη φωτογραφία του ουρανού τραβήχτηκε στο Γέιτ του Μπρίστολ.

Μια άλλη γυναίκα, ονόματι Leyla Loft, έστειλε μια φωτογραφία που τράβηξε ο σύζυγός της από ένα σύννεφο που πιστεύει ότι έμοιαζε επίσης με το πρόσωπο της βασίλισσας.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε χθες το βράδυ στο Ντιλ, στο Κεντ.

Εν τω μεταξύ, η Leanne Bethell, η οποία ζει στο Telford των West Midlands, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Facebook, η οποία, όπως είπε, μοιάζει εντυπωσιακά με τη βασίλισσα φορώντας το χαρακτηριστικό καπέλο της.

«Οδηγούσαμε προς το σπίτι και η Lacey αρχίζει να φωνάζει «θεέ μου!». Πανικοβλήθηκα. Στη συνέχεια μου έδειξε αυτή την εικόνα στα σύννεφα», ανέφερε η Bethell στο Facebook.

Τα καιρικά φαινόμενα που οι πενθούντες Βρεττανοί περιγράφουν ως «σημάδια» έχουν καταγραφεί σε όλη τη χώρα από την Πέμπτη.

Εντωμεταξύ ένα διπλό ουράνιο τόξο εμφανίστηκε πάνω από τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της βασίλισσας.

Λίγο αργότερα ένα άλλο ουράνιο τόξο εμφανίστηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ με πολλούς να λένε ότι η βασίλισσα «μας έστειλε ένα σημάδι ότι πραγματικά μας άφησε».

Ένας χρήστης του twitter ανέφερε: «Το ουράνιο τόξο στο Κάστρο του Ουίνδσορ με έκανε να κλάψω. Η βασίλισσα μας έστειλε ένα σημάδι».

Άλλος σχολίασε: «Ένα ουράνιο τόξο εμφανίζεται καθώς η σημαία κατεβαίνει μεσίστια στο Ουίνδσορ απόψε. Μια αξιοσημείωτη εικόνα. Αντίο, κυρία μου».

A rainbow forms as people gather outside Buckingham Palace, following a statement from the Palace over concerns for Queen Elizabeth’s health, in London https://t.co/He83TCShdU 📷 Toby Melville pic.twitter.com/wy3Sl6AI25

— Reuters Pictures (@reuterspictures) September 8, 2022