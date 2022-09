Εκατοντάδες Βρετανοί βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Η βασίλισσα Ελισάβετ ήταν η μακροβιότερη μονάρχης της Βρετανίας, καθώς ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 6 Φεβρουαρίου του 1952.

Μετά την είδηση του θανάτου της, εκατοντάδες Βρετανοί και τουρίστες ήταν εκείνοι που έσπευσαν έξω από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε εν σιγή, ωστόσο αρκετοί ξέσπασαν σε κλάματα και λυγμούς για το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.

Αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις και σχολιάστηκε έντονα από το συγκεντρωμένο πλήθος και τους Βρετανούς που έβλεπαν από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες τα γεγονότα, ήταν το ουράνιο τόξο που εμφανίστηκε στον ουρανό της βρετανικής πρωτεύουσας.

«Συνήθως δεν είμαι συναισθηματικός με αυτά τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι ο Θεός χαμογελά σε μια ζωή αφοσιωμένης υπηρεσίας» τόνισε ένας από τους Βρετανούς που βρέθηκαν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

A rainbow forms as people gather outside Buckingham Palace, following a statement from the Palace over concerns for Queen Elizabeth’s health, in London https://t.co/He83TCShdU 📷 Toby Melville pic.twitter.com/wy3Sl6AI25

— Reuters Pictures (@reuterspictures) September 8, 2022