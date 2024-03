Υπουργεία Εξωτερικών, οργανώσεις βοήθειας και οργανώσεις δικαιωμάτων καταδίκασαν τη νέα σφαγή του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας με τουλάχιστον 112 νεκρούς και 760 τραυματίες την ώρα που εκατοντάδες πεινασμένοι περίμεναν να πάρουν φαγητό.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ μπλόκαραν καταδικαστική δήλωση στο «παραλυμένο», όπως λένε οι Παλαιστίνιοι, Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα λέει ότι τέσσερα ακόμη παιδιά πέθαναν από ασιτία και αφυδάτωση στον βορρά της Λωρίδας της Γάζας.

Ένοπλη επίθεση στον οικισμό Έλι είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Ισραηλινών, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για αντίποινα εποίκων ενάντια σε παλαιστινιακές κοινότητες.

Ο Γκαμπριέλ Ελιζόντο μεταδίδει από τη Νέα Υόρκη για το Al Jazeera ότι: «Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δεν κάνει λόγο για σφαγή. Αντίθετα, το χαρακτήρισε ένα αποτρόπαιο περιστατικό που χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να βρούμε ποιοι ήταν οι δράστες.

Κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής του ενημέρωσης, οι δημοσιογράφοι πίεσαν πολλές φορές τον εκπρόσωπο για το ποιον ακριβώς καταδικάζει και γιατί δεν δείχνει με το δάχτυλο το Ισραήλ.

Ήταν επίσης ανένδοτος ότι ο ΟΗΕ δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο σε αυτή την παράδοση βοήθειας.

Ο ΟΗΕ δήλωσε ότι έπρεπε να διακόψει την παράδοση βοήθειας στη βόρεια Γάζα επειδή είναι απλώς πολύ επικίνδυνη. Και ο μηχανισμός αποκλιμάκωσης που επεξεργάζονταν με τον ισραηλινό στρατό απλά δεν λειτουργεί.

Λένε ότι προσπαθούν να βρουν κάθε τρόπο για να συνεχίσουν την παράδοση τροφίμων στον βορρά, αλλά είναι πολύ δύσκολο μέχρι να υπάρξει κατάπαυση του πυρός».

Ο βετεράνος αριστερός Βρετανός πολιτικός Τζορτζ Γκάλογουεϊ κέρδισε τις επαναληπτικές εκλογές στη βορειοδυτική πόλη Ροτσντέιλ της Αγγλίας, αφού έβαλε υποψηφιότητα με ένα πρόγραμμα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ.

«Κιρ Στάρμερ, αυτό είναι για τη Γάζα», είπε ο Γκάλογουεϊ κατά τη διάρκεια της νικητήριας ομιλίας του, αναφερόμενος στον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος.

Ο Γκάλογουεϊ, ο οποίος έχει γίνει πλέον επτά φορές βουλευτής στη Βρετανία, κέρδισε μεγάλα τμήματα της μουσουλμανικής κοινότητας του Ροτσντέιλ επικρίνοντας το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα και τους Εργατικούς για την υποστήριξή τους στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Γάζας.

Κέρδισε τον δεύτερο Ντέιβιντ Τάλι, έναν ανεξάρτητο υποψήφιο, με σχεδόν 6.000 ψήφους, ενώ ο πρώην υποψήφιος των Εργατικών, Αζάρ Αλί ήρθε τέταρτος αφού το κόμμα του απέσυρε την υποστήριξή του όταν ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ επέτρεψε να συμβούν οι σφαγές της 7ης Οκτωβρίου.

Δείτε σχετικό βίντεο:

«Keir Starmer, this is for Gaza.»

George Galloway emerged as the winner in the Rochdale by-election, surpassing candidates from Labour, the Tories, and Reform UK. With his campaign emphasising support for Palestine, Galloway secured a significant victory with 12,335 votes. pic.twitter.com/Ik1EMAetOB

