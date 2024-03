Εσωτερικό μέτωπο για Μπάιντεν μετά το νέο μακελειό του Ισραήλ - «Να μην συνεχιστεί η χρηματοδότηση Νετανιάχου»

Μέτωπο στο Δημοκρατικό κόμμα φαίνεται πως δημιουργεί το μακελειό με τους τουλάχιστον 112 νεκρούς όταν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) άνοιξαν πυρ εναντίον αμάχων Παλαιστινίων που περίμεναν στην ουρά στην πόλη της Γάζας για να λάβουν ελάχιστα τρόφιμα.

Μάλιστα ο Αμερικανός γερουσιαστής με τους Δημοκρατικούς, Μπέρνι Σάντερς καταδίκασε το περιστατικό και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, ζητώντας να σταματήσει η χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Νετανιάχου.

«Τα παιδιά λιμοκτονούν στη Γάζα. Αντί να ανοίξουν τα σύνορα και να επιτρέψουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβολούν ανθρώπους που προσπαθούν απεγνωσμένα να πάρουν τρόφιμα από φορτηγά», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

«Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την πολεμική μηχανή του Νετανιάχου», προσέθεσε.

Children are starving in Gaza. Instead of opening up the borders and allowing humanitarian aid to come in, Israeli soldiers are shooting people who are desperately trying to get food off of trucks. This must stop. The U.S. cannot continue funding the Netanyahu war machine.

— Bernie Sanders (@SenSanders) February 29, 2024