Διαδηλωτές είπαν ότι πέταξαν σήμερα δύο τόνους κοπριάς έξω από το σπίτι του πρεσβευτή της Ρωσίας στην Πολωνία καθώς συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ακτιβιστές τοποθέτησαν μια ματωμένη ρωσική σημαία με το γράμμα «Ζ» σε έναν σωρό από κοπριά και μια ταμπέλα πάνω του που έγραφε «Ρωσία=σκ…! Δεν σε θέλουμε στην ΕΕ. Φύγε από εδώ!», όπως δείχνουν φωτογραφίες από τη διαδήλωση στην πόλη Κονσταντσίν-Ζεριόρνα, κοντά στη Βαρσοβία, όπου βρίσκεται η κατοικία του πρέσβη, τις οποίες είδε το Ρόιτερς.

🇵🇱🤝🇺🇦 #Ukraina #StandWithUkraine

👀👍 #Poland This morning in #Warsaw, activists dumped 2 tons of shit under the gate of the villa the 🇷🇺 ambassador. True words of support from a Polish farmer to Ukrainians :

“It’s a message that we wanted to convey to the 🇷🇺 embassy, ​​to the… pic.twitter.com/dxdB7XPKNh

— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweetforAnna) February 24, 2024