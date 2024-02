Γιαμάλ και Πέπε έγραψαν ιστορία στο Champions League (pic)

Στις χθεσινές αναμετρήσεις του Champions League, σημειώθηκαν δύο ηλικιακά ρεκόρ από τους Πέπε και Λαμίν Γιαμάλ.

Ο «βιονικός» αμυντικός της Πόρτο, Πέπε, έγινε ο γηραιότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που αγωνίστηκε στην φάση των «16». Ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, έπαιξε όλο το ενενηντάλεπτο σε ηλικία 40 ετών και 360 ημερών απέναντι στην Άρσεναλ και βοήθησε τους Δράκους να πάρουν την νίκη με 1-0 κόντρα στους κανονιέρηδες.

Μάλιστα, ο άλλοτε θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ, αποθέωσε τον Πορτογάλο σέντερ μπακ μετά το τέλος του αγώνα, με τον σχολιαστή, πλέον, της αγγλικής τηλεόρασης να τον ρωτά: «Πώς το κάνεις αυτό;».

Ο 16χρονος άσος της Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε ως βασικός κόντρα στη Νάπολη στο στάδιο Diego Armando Maradona κι έγινε νεότερος παίκτης στην ιστορία του Champions League που παίζει σε νοκ άουτ αγώνα, σε ηλικία 16 ετών και 223 ημερών.

Η επόμενη πρόκληση για τον Γιαμάλ είναι να γίνει ο νεότερος παίκτης που θα σκοράρει στο Champions League. Παρόλο που ο νεαρός μεσοεπιθετικός δεν σκόραρε στα έξι παιχνίδια της φάσης των ομίλων, έχει ακόμα χρόνο να ξεπεράσει το ρεκόρ του Ανσού Φάτι , ο οποίος σκόραρε επίσης εναντίον της Ίντερ με τη φανέλα της Μπάρτσα σε ηλικία 16 ετών και 304 ημερών.

Historical night in Champions League 🏆✨

👦🏻 Lamine Yamal, youngest player in a UCL knockout game with 16 years, 223 days.

👴🏻 Pepe, oldest outfield starter in a UCL knockout game with 40 years and 360 days.

Lamine, born 2 years after Pepe played his first UCL KO game. pic.twitter.com/1K2EQrTSzk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2024