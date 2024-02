Νάνσι Σινάτρα και Λι Χάζλγουντ: Οι Μπόνι και Κλάιντ της ποπ, ένα σπαρακτικό δίδυμο

Φανταστείτε την ακόλουθη σκηνή: Οδηγείτε ένα κάμπριο, με καλή παρέα, μέσα στην κοιλάδα Monument Valley. Ξαφνικά, ανοίγεται ένα υπέροχο μονοπάτι, μια ευθεία γραμμή μέχρι τη Sunset Boulevard, όπου σας περιμένει το Hollywood Walk of Fame με όλα τα πυρακτωμένα φώτα και τα νυχτοπούλια του Λος Άντζελες.

«Χτυπάτε» τον δρόμο, φυσικά- άλλωστε, γι’ αυτό έχει ανοίξει μαγικά για εσάς. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, θα δείτε τη μέρα να μετατρέπεται σε νύχτα, καθώς το τοπίο αλλάζει από δυτικό σε αστικό, από την ανοιχτή ύπαιθρο σε μια πόλη που δεν κοιμάται.

«Τώρα σκεφτείτε – ποιο είναι το soundtrack αυτής της σκηνής; Ό,τι κι αν επιλέξετε, είναι σχεδόν αδύνατο να βρείτε καλύτερη μουσική από αυτή που έφτιαξαν η Νάνσι Σινάτρα και ο Λι Χάζλγουντ. Με αυτούς τους δύο, το αυτοκίνητο που οδηγείτε θα πετάει σαν όνειρο» γράφει ο Fernando Navarro στην El País.

Ο Λι Χάζλγουντ, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, προσλήφθηκε από τον Φρανκ Σινάτρα για έναν σκοπό: Να βελτιώσει την εμπορική παρουσία της κόρης του στο τραγούδι

Ένα ντουέτο ανάμεσα στα ντουέτα

Αν δεν υπήρξε το πιο επιτυχημένο μουσικό ζευγάρι, τουλάχιστον ήταν ένα εξαιρετικό ντουέτο, ένα από τα καλύτερα καλλιτεχνικά ζευγάρια που ανέδειξε ποτέ η δημοφιλής μουσική, εφάμιλλο του Μπομπ Ντίλαν και της Τζόαν Μπαέζ στη φολκ ή του Μάρβιν Γκέι και της Τάμι Τέλερ στη σόουλ.

Η συμβίωσή τους φαίνεται ότι ήταν φτιαγμένη για μεγάλες περιπέτειες. Από τη μία πλευρά, ένα νεαρό κορίτσι, με τεράστια γοητεία στη σκανδαλώδη, υπέροχη παρουσία της στο τραγούδι, που αξιοποιεί στο έπακρο τα γονίδια που της έδωσε ο πατέρας της, ο Φρανκ Σινάτρα. Από την άλλη, ένας άντρας που είναι 11 χρόνια μεγαλύτερός της, καθώς και το πλήρες αντίθετό της: Σκοτεινός, ζοφερός, σοβαρός, η ενσάρκωση ενός συγκεκριμένου κινδύνου.

Ο Χάζλγουντ κατάφερε να αναδείξει όλο το ταλέντο που έκρυβε μέσα της η νεαρή Σινάτρα στο πρώτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε, το Boots, το 1966. Το άλμπουμ περιλαμβάνει πολύ καλές διασκευές των Beatles, του Μπομπ Ντίλαν και των Rolling Stones, αλλά πάνω απ’ όλα είναι αυτό που έδωσε στον κόσμο το αξεπέραστο τραγούδι These Boots Are Made for Walkin’.

Ακούστε το These Boots Are Made for Walkin’

Ένα μεγάλο στοίχημα της δραματικής ποπ

Ωστόσο, οι Σινάτρα και Χάζλγουντ – οι γνωστοί Νάνσι & Λι – συνεργάστηκαν για να γίνουν ένα τραγουδιστικό ντουέτο, και το αποτέλεσμα ήταν ακόμα καλύτερο. Μια ματιά στο εξώφυλλο του ντεμπούτο άλμπουμ τους, Nancy & Lee (1968) είναι αρκετή για να αναγνωρίσει κανείς ένα είδος Μπόνι και Κλάιντ της αμερικανικής ποπ.

Δύο πρόσωπα με το βλέμμα καρφωμένο στον ακροατή, προφανώς αδιαφορώντας για το τι πρόκειται να συμβεί. Και τι συμβαίνει; Μουσική κορυφαίας ποιότητας. Ένα μεγάλο στοίχημα της δραματικής ποπ – κατανοώντας την ποπ ως αυτό που γινόταν στη λαμπρή δεκαετία του 1960, όταν στα charts κυριαρχούσαν οι Beatles, οι Beach Boys, η Motown ή τα τραγούδια του εργοστασίου του Phil Spector.

Village Folk Song Salesman -ένα τραγούδι στο οποίο εκείνη τραγουδάει παιχνιδιάρικα, ανέμελα, ενώ εκείνος απαντά με μια κάπως κουρασμένη, τραχιά φωνή, σαν να καλπάζει πίσω της

«Το Nancy & Lee είναι ένα αριστούργημα, το καλύτερο από τα δύο άλμπουμ που ηχογράφησαν» παρατηρεί ο Fernando Navarro στην El País.

«Η Σινάτρα και ο Χάζλγουντ συνδυάζουν αριστοτεχνικά λαμπρά ορχηστρικά στοιχεία με στίχους που εμβαθύνουν στη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης κατάστασης. Όπως εκείνο το ταξίδι με το φανταστικό αυτοκίνητο, ξεδιπλώνουν ένα λυρικό σύμπαν στο οποίο τα συναισθήματα βιώνονται επιφανειακά.

»Τη μια στιγμή τραγουδούν για τη δόξα της φευγαλέας αγάπης και την επόμενη είναι καταστροφικά μόνοι στον έρωτα. Το γλυκό, εκλεπτυσμένο τραγούδι της Σινάτρα δένει με τη σπαρακτική, βαρύτονη καουμπόικη φωνή του Χάζλγουντ, η οποία συνεχίζει να γουργουρίζει σε όλο το άλμπουμ» συνεχίζει ο Fernando Navarro στην El País.

Ακούστε το Summer Wine

Οι Nancy & Lee είναι ένα μείγμα γουέστερν και road movie

Ένα τέλειο παράδειγμα: Το Village Folk Song Salesman, ένα τραγούδι στο οποίο εκείνη τραγουδάει παιχνιδιάρικα, ανέμελα, ενώ εκείνος απαντά με μια κάπως κουρασμένη, τραχιά φωνή, σαν να καλπάζει πίσω της.

Εκείνη απαντάει γινόμενη ακόμα πιο ανάλαφρη, κι εκείνος βγάζει ένα αιλουροειδές γρύλισμα που συναντά αμέσως ένα χαχανητό, κι όλα αυτά οδηγούμενα από κάποιες τρομακτικές τρομπέτες, σαν να ήταν η μηχανή εκείνου του αυτοκινήτου που πηγαίνει στους ατέλειωτους δρόμους προς τη Δυτική Ακτή.

«Εκεί που ο Phil Spector, την ίδια περίπου εποχή, προσέφερε αστικές street pop επιφάνειες, με ένα τείχος ήχου που παλλόταν από τη ζωή της πόλης, οι Nancy & Lee είναι ένα μείγμα γουέστερν και road movie. Μεταδίδουν έναν κινηματογραφικό αέρα με τη νεανική φιλοδοξία αυτών των φωτεινών μελωδιών που, τυλιγμένες σε βομβαρδιστικά πνευστά και έγχορδα, ανοίγουν τα τραγούδια σε ένα ευρύ πλάνο στο πιο αγνό στυλ του John Ford, όπου απλώνεται το συναισθηματικό τοπίο.

»Φανταστείτε λοιπόν τον εαυτό σας σε αυτό το αυτοκίνητο. Παίζουν η Νάνσι Σινάτρα και ο Λι Χάζλγουντ. Μπορείτε τώρα να οδηγήσετε με κλειστά μάτια μέσα από την κοιλάδα Monument Valley προς το Λος Άντζελες» καταλήγει Fernando Navarro στην El País.

*Με στοιχεία από elpais.com