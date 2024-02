Το ρομαντικό δείπνο του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις τους για τα Invictus Games για να απολαύσουν ένα ρομαντικό δείπνο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η λαμπερή Μέγκαν Μαρκλ έλαμπε στα κόκκινα για το ρομαντικό δείπνο με τον πρίγκιπα Χάρι του Αγίου Βαλεντίνου, καθώς έκαναν ένα διάλειμμα από τις υποχρεώσεις τους.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι να φεύγει από το πολυτελές ιταλικό εστιατόριο Il Caminetto στο γραφικό χιονοδρομικό κέντρο, με τη χαμογελαστή Μέγκαν Μαρκλ να περπατά αγκαλιά με τον πρίγκιπα Χάρι.

Το λαμπερό ζευγάρι βρίσκεται στη μέση ενός τριήμερου προγράμματος εκδηλώσεων για την προώθηση των Invictus Games 2025 που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο χρόνο.

No matter how hard Meghan tries to make the Invictus games hers, they only want to talk to Harry and she is just standing around forcing herself in convos and doing her go to “I’m uncomfortable” hair touching. #meghanmarkle #princeharry #InvictusGames pic.twitter.com/kh5T7PpGMY

— Meghantheduchessofpitstains (@Kathy10720816) February 15, 2024