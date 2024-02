Πανέτοιμη για το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Όταν ξεκίνησε η σεζόν το περασμένο καλοκαίρι, όλα γύριζαν (όπως πάντα) γύρω από το όνομα της Μπάγερν.

Για πολλούς, αν όχι για όλους, η πρώτη θέση ήταν «καπαρωμένη» και απλά έψαχναν τον δεύτερο.

Έλα όμως που τώρα, στην τελική ευθεία της Μπουντεσλίγκα, όλα έχουν έρθει τούμπα και για την κορυφή προορίζεται άλλη ομάδα;

Το «θαύμα» της Μπάγερ Λεβερκούζεν καλά κρατεί και μάλιστα απόψε υπήρχε μια δήλωση τίτλου από την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο.

Η Λεβερκούζεν υποδέχθηκε την Μπάγερν, σ’ ένα παιχνίδι που για πολλούς θα έδειχνε τον χαρακτήρα που έχει «χτίσει» η πρωτοπόρος της βαθμολογίας και αν είναι ικανή τελικά να «κόψει πρώτη το νήμα» του φετινού γερμανικού πρωταθλήματος.

Μωρέ και χαρακτήρα έχει φτιάξει η Λεβερκούζεν και πολλά ακόμα πράγματα, καθώς το 3-0 με το οποίο επικράτησε των Βαυαρών, φανερώνει του λόγου το αληθές.

Οι γηπεδούχοι «υπέγραψα φαρδιά πλατιά» την υπεύθυνη δήλωση πρωταθλήματος και μετά τον αποψινό θρίαμβο είναι δίχως άλλο το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Αλόνσο βλέπει την ομάδα του να είναι ασταμάτητη και το όνομα του στην κορυφή της λίστας με τους υποψήφιους «διαδόχους» του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Class 👏 Xabi Alonso bringing over his back room staff

Αυτό όμως που για την ώρα «καίει» τον νεαρό Ισπανό προπονητή είναι να φέρει εις πέρας αυτό που φάνταζε mission impossible στο ξεκίνημα της χρονιάς, η κατάκτηση του πρωταθλήματος Γερμανίας από την Μπάγερ.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η Λεβερκούζεν δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει ποτέ την Μπουντεσλίγκα κι αυτό καθιστά ακόμα μεγαλύτερο το «θαύμα» που πάει να κάνει ο Αλόνσο στην Γερμανία.

Η Μπάγερ έχει κατακτήσει το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ μια φορά, έχει στην τροπαιοθήκη της ένα Κύπελλο Γερμανίας, αλλά της λείπει η «σαλατιέρα», αν κι αυτή φαίνεται να πλησιάζει.

⚫️🔴 Incredible video of the Bayer Leverkusen players with the Bayer Leverkusen fans… 🤩pic.twitter.com/aNVxd2MnDT

