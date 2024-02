Ινδονησία: Φιλόζωη υποψήφια βουλευτής κάνει εκστρατεία για τα δικαιώματα των ζώων

Η υποψήφια βουλευτής Φρανσίν Γουιτζότζο διεξάγει την προεκλογική της εκστρατεία στην Ινδονησία κρατώντας στα χέρια της λιχουδίτσες για γάτες θέλοντας έτσι να αφυπνίσει τους πολίτες για τα δικαιώματα των ζώων.

Η τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο θα πραγματοποιήσει προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στις 14 Φεβρουαρίου και οι εκστρατείες των υποψηφίων κορυφώνονται.

Στις αφίσες που έχουν τοποθετηθεί ανά την πρωτεύουσα, η Φρανσίν εμφανίζεται να κρατάει στην αγκαλιά της την Γιακούλτ, μια λευκή γάτα που διέσωσε όταν ήταν μωρό και σήμερα είναι μία από τις 27 που ζουν στο σπίτι της.

Η 44χρονη περπατάει στους δρόμους της πόλης κρατώντας ένα σκεύος με λιχουδιές για γάτες και πάνω του κολλημένο ένα αυτοκόλητο με την εικόνα της Γιακούλτ. Με αυτό τον τρόπο ζητάει από τους πολίτες να ταΐζουν τα αδέσποτα της πόλης.

«Ένα από τα ζητήματα για τα οποία θα αγωνιστώ είναι να γίνει η Τζακάρτα φιλική πόλη προς τα κατοικίδια», έλεγε στο Reuters τον περασμένο μήνα σε εκδήλωση με αφορμή τον εμβολιασμό της Γιακούλτ και πρόσθετε ότι, αν εκλεγεί βουλευτής, θέλει να αυξήσει τους εμβολιασμούς και τις στειρώσεις για τα κατοικίδια στην πόλη.

On posters scattered across the Indonesian capital, Francine can be seen holding Yakult, a white cat she rescued as a kitten and one of 27 that live in her home.https://t.co/4YqQAjREoIhttps://t.co/4YqQAjREoI

— The Star (@staronline) February 9, 2024