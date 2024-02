Πρώην παίκτης του Ολυμπιακού στους Μιλγουόκι Μπακς (pic)

Στο… πάρτι στης trade deadline του ΝΒΑ μπήκαν και οι Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι αποφάσισαν να αποκτήσουν τον Πάτρικ Μπέβερλι από τους Σίξερς.

Τα αμυντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα «ελάφια» όλον αυτόν τον καιρό, μετά τη φυγή του Τζρου Χόλιντεϊ, ανάγκασαν τους ανθρώπους της ομάδας να προχωρήσουν στην απόκτηση του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, που είναι γνωστός για τις αμυντικές του ικανότητες. Ο Πάτρικ Μπέβερλι έχει αγωνιστεί συνολικά 640 παιχνίδια στο ΝΒΑ με Ρόκετς, Κλίπερς, Τίμπεργουλβς, Μπουλς και Σίξερς, έχοντας 8,4 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 3,4 ασίστ.

Milwaukee is acquiring Patrick Beverley from the 76ers for Cam Payne and a second-round pick, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2024