Η ερωτική σκηνή που μίσησε το κοινό – «Αηδιαστικό και άβολο»

Μια ερωτική σκηνή ανάμεσα στη Jenna Ortega και τον Martin Freeman στη νέα ταινία Miller’s Girl χαρακτηρίστηκε αηδιαστική και άβολη για το κοινό που στάθηκε στην ηλικιακή διαφορά των 31 ετών.

Η 21χρονη Jenna Ortega υποδύεται τη 18χρονη μαθήτρια Cairo Sweet, ενώ ο 52χρονος Martin Freeman έχει αναλάβει τον ρόλο του καθηγητή της Jonathan Miller.

Οι δυο τους μπλέκονται σε μια πολύ περίπλοκη και ακατάλληλη σχέση, με την Cairo Sweet να επιλέγει να γράψει μια σεξουαλική ιστορία αφού της δόθηκε μια εργασία δημιουργικής γραφής από τον Jonathan.

Οι σκηνές αργότερα παίζονται στην οθόνη από τους δύο πρωταγωνιστές, προκαλώντας αναστάτωση στους θεατές για το «άβολο» ηλικιακό χάσμα ανάμεσά τους.

Jenna Ortega, 21, and Martin Freeman, 52, in ‘gross’ age gap romp as fans fume #MillersGirl https://t.co/VGjEk4I2Zi pic.twitter.com/YeMQaukiF9

— Daily Star (@dailystar) February 7, 2024