Συγκλονίζει η 9χρονη Έμιλι που ήταν όμηρος της Χαμάς – Αρνείται να πει τις λέξεις «Γάζα» ή «αίμα»

Δύο και πλέον μήνες αφότου αφέθηκε ελεύθερη από τη Γάζα, η Έμιλι Χαντ δεν μιλά πλέον τρομοκρατημένη με ψιθύρους. Αλλά η μικρή Ισραηλινοϊρλανδή, από τους νεότερους σε ηλικία ομήρους της Χαμάς, συνεχίζει να αρνείται να χρησιμοποιήσει τις λέξεις που δηλώνουν αυτούς που την κρατούσαν αιχμάλωτη ή τον παλαιστινιακό θύλακα όπου βρισκόταν.

Στην προσωρινή κατοικία που μοιράζεται με τον πατέρα της Τομ, σε έναν λευκό πίνακα καταγράφεται το λεξιλόγιο της δοκιμασίας: τα φαγητά που δεν της αρέσουν πλέον αντιστοιχούν στις αναμνήσεις που η εννιάχρονη θέλει να ξεχάσει.

Η Λωρίδα της Γάζας είναι «το κουτί». Οι τρομοκράτες είναι «ελιές». Κάποιος που απήχθη είναι «τυρί», κάποιος που δολοφονήθηκε είναι «τυρί κότατζ». Το αίμα είναι το «καρπούζι».

Emily Hand , 9 years old , uses code words to describe the trauma she experienced while held in captivity by Hamas in Gaza 😢🎗️ pic.twitter.com/wGrtzXPQGp

— Iris (@streetwize) February 5, 2024