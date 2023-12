«Beyonce, η 9χρονη Έμιλι θέλει να σε γνωρίσει» – Διαδικτυακή εκστρατεία για την όμηρο της Χαμάς

Να αφήσει πίσω της τον εφιάλτη που έζησε στα χέρια της Χαμάς επί 50 ημέρες προσπαθεί η 9χρονη Έμιλι.

Η μικρή απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και τώρα είναι ασφαλής με την οικογένειά της, η οποία κάνει ότι μπορεί για να τη βοηθήσει να ξεπεράσει τα ψυχολογικά της τραύματα και τις φοβίες.

Σχεδόν κάθε βράδυ κλαίει, ψιθυρίζει συνέχεια και δείχνει τρομαγμένη. Ο πατέρας της δήλωσε ότι, όταν η κόρη σου συνέλθει, θα κάνει ότι μπορεί για να πραγματοποιήσει το μεγάλο της όνειρο, το οποίο είναι να δει από κοντά την αγαπημένη της τραγουδίστρια, Beyonce.

«Θα ψάξω να βρω που έχει περιοδεία η Beyonce, οπουδήποτε στον κόσμο, και θα πάει», δήλωσε ο πατέρας της, μιλώντας για την κόρην του.

Μάλιστα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανέλαβε πρωτοβουλία και έχει ξεκινήσει διαδικτυακή καμπάνια στέλνοντας μήνυμα στην διάσημη τραγουδίστρια: «Beyonce, η 9χρονη Έμιλι που ήταν όμηρος της Χαμάς, θέλει να σε γνωρίσει».

«Το όνειρο της είναι να δει τη Beyonce σε συναυλία. Κοινοποιήστε το και βοηθήστε μας να κάνουμε το όνειρό της πραγματικότητα!», αναφέρει σε ανάρτησή της η κυβέρνηση του Ισραήλ.

.@Beyonce there’s a little girl named Emily who’s been through a lot and would love to meet you. pic.twitter.com/Ave41Lxiil

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) December 2, 2023