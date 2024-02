Noκ άουτ για ένα μήνα ο Σόμποσλαϊ

Ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση της προηγούμενης εβδομάδας κόντρα στην Τσέλσι, όπου η Λίβερπουλ επικράτησε με 4-1 στο Άνφιλντ, και όπως αναφέρουν αγγλικά δημοσιεύματα αυτός ο τραυματισμός αποδείχτηκε αρκετά σοβαρός αφού θα τον αφήσει έξω για αρκετές εβδομάδες.

Όπως είχαν ενημερώσει οι Ρεντς τις προηγούμενες μέρες ο Ούγγρος μεσοεπιθετικός αντιμετωπίζει πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο και γι’ αυτό τον λόγο, έμεινε εκτός αποστολής για το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής κόντρα στην Άρσεναλ. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο τραυματισμός αυτός θα αφήσει στα… πιτς τον Σόμποσλαϊ για 3 με 4 εβδομάδες, χάνοντας σημαντικά παιχνίδια.

Με αυτό τον τρόπο, 0 23χρονος διεθνής άσος προστέθηκε στους ήδη υπάρχοντες τραυματίες (Σαλάχ, Τσιμίκας, Μάτιπ, Μπαίσετιτς) και ο Γιούργκεν Κλοπ καλείται να διαχειριστεί ακόμη μια απουσία ενός κομβικού ποδοσφαιριστή. Ο Σόμποσλαϊ, ο οποίος σε 28 εμφανίσεις φέτος έχει πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ, αναμένεται να απουσιάσει από τις ακόλουθες αναμετρήσεις της Λίβερπουλ:

10/2: Λίβερπουλ – Μπέρνλι (Premier League)

17/2: Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ (Premier League)

21/2: Λίβερπουλ – Λούτον (Premier League)

25/2: Τσέλσι – Λίβερπουλ (Carabao Cup)

28/2: Λίβερπουλ – Γουότφορντ ή Σαουθάμπτον (FA Cup)

2/2: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ

🚨🇭🇺 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Dominik Szoboszlai will be out for 3-4 weeks with injury. He’s expected to miss around 7/8 games in total for Liverpool, reports @indexhu. pic.twitter.com/3RPzDjIZ1F

— EuroFoot (@eurofootcom) February 6, 2024