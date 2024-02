Καμπράλ: «Ευχαριστώ πολύ τον Ολυμπιακό για την ευκαιρία που μου δίνει» (vid)

Ο Ζοβάνε Καμπράλ είχε κλείσει στον Ολυμπιακό από την τελευταία μέρα του Ιανουαρίου, όταν και εκπνέει η μεταγραφική περίοδος, ωστόσο οι αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου στο Κόπα Άφρικα δεν του είχαν επιτρέψει να έρθει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Όμως, μετά τον αποκλεισμό του Πράσινου Ακρωτηρίου από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ο 24χρονος μεσοεπιθετικός ήρθε σήμερα στην Ελλάδα (6/2) προκειμένου να παρουσιαστεί από τους Πειραιώτες και πόζαρε, μάλιστα, για πρώτη φορά με τα «ερυθρόλευκα».

Ο Καμπράλ μίλησε για την απόφαση που πήρε και για τους αρκετούς Πορτογάλους που έχει η ομάδα, γεγονός το οποίο θα τον βοηθήσει να προσαρμοστεί γρήγορα στους Πειραιώτες.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Καμπράλ:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Νομίζω πως είναι μία όμορφη ευκαιρία να δείξω τι ποδόσφαιρο μπορώ να παίξω. Ευχαριστώ πολύ τον Ολυμπιακό για την ευκαιρία που μου δίνει και θα δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα. Δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά όταν άκουσα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, γιατί παρακολουθώ εδώ και καιρό. Εδώ άλλωστε αγωνίζονταν πολλοί Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές και πέρασαν από εδώ σπουδαίοι διεθνείς.

Όταν μου έκαναν την πρόταση χάρηκα πολύ και βρίσκομαι εδώ για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Είμαι ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής. Μου αρέσει να σκοράρω, να δίνω ασίστ, να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και ελπίζω στο τέλος της χρονιάς να καταφέρουμε να πετύχουμε τον στόχο μας.

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό πολλοί παίκτες που παίζαμε ως αντίπαλοι στην Πορτογαλία και κάποιοι που γνώρισα στην ακαδημία της Σπόρτινγκ Λισσαβόνας. Χάρηκα που θα ερχόμουν σε έναν σύλλογο όπου ανήκουν Πορτογάλοι ποδοσφαιριστές τους οποίους γνωρίζω. Αυτό με βοηθάει να προσαρμοστώ καλύτερα και νομίζω πως όλα θα πάνε καλά».

