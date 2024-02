Κοντά σε ομάδα του MLS ο Λουίς Μουριέλ (pic)

Τέλος εποχής για τον Λουίς Μουριέλ στην Αταλάντα, με τον Κολομβιανό επιθετικό να ετοιμάζεται να περάσει τον Ατλαντικό προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στο MLS.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, η Ορλάντο Σίτι έχει έρθει σε συμφωνία με τον 32χρονο διεθνή άσο για να αγωνιστεί στο αμερικανικό πρωτάθλημα, ενώ και οι μπεργκαμάσκι είναι θετικοί στην παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι. Η ομάδα του Γκασπερίνι δεν θα ζητήσει κάποιο υψηλό αντίτιμο για τον Μουριέλ, με τις απαιτήσεις του ιταλικού συλλόγου να φτάνουν στο 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο Μουριέλ αγωνίζεται στην Αταλάντα από το 2019 όταν και τον απέκτησε από την Σεβίλλη και έκτοτε κατέγραψε με τους νερατζούρι 184 συμμετοχές με απολογισμό 68 γκολ και 28 ασίστ. Την φετινή σεζόν δεν είναι στις βασικές επιλογές του Γκασπερίνι για την επίθεση της Αταλάντα, ωστόσο έχει αγωνιστεί σε 25 παιχνίδια όπου έχει σκοράρει 6 φορές κι έχει μοιράσει 1 ασίστ.

Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι ,στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η χειμερινή αγορά των μεταγραφών είναι ανοικτή μέχρι τις 23 Απριλίου.

🚨🟣🇨🇴 Orlando City have reached an agreement in principle to sign Luis Muriel.

Atalanta are set to receive €1m fee, Muriel has already accepted the proposal.

The contract will be valid for three, total potential years.

Documents to be approved and then… here we go. pic.twitter.com/r23FpLkcuu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2024