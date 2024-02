Λος Άντζελες: Βραβεία Grammy με θέα πολύχρωμα γκράφιτι σε άδειους ουρανοξύστες

Άδειοι ουρανοξύστες στο Λος Άντζελες που είχαν εγκαταλειφθεί από το 2019 τράβηξαν ξαφνικά τα βλέμματα, καθώς γέμισαν με χρώμα από γκράφιτι.

Η πρωτοβουλία ίσως σχετίζεται με το ότι την Κυριακή (ξημερώματα Δευτέρας στην Ελλάδα) φιλοξενούνται εκεί τα βραβεία Grammy, ώστε να στραφεί η προσοχή στο ημιτελές έργο που έχει εξοργίσει πολλούς κατοίκους, ίσως και όχι.

Γεγονός πάντως είναι ότι τα πολύχρωμα γκραφίτι πρόκειται τις επόμενες ώρες να τραβήξουν πολύ περισσότερα βλέμματα και φωτογραφικά φλας.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία ειδοποιήθηκε την Τρίτη, περισσότερα από δώδεκα άτομα εισήλθαν στο σύμπλεγμα ουρανοξυστών Oceanwide Plaza και κάλυψαν με πολύχρωμα σπρέι τα παράθυρα στους 27 ορόφους των ημιτελών κτιρίων.

Σχεδόν όλοι διέφυγαν, εκτός από δύο που προσήχθησαν για καταπάτηση ξένης περιουσίας αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν και αυτοί ελεύθεροι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, δεν είναι σαφές πόση ώρα η πολυμελής ομάδα βρισκόταν μέσα στα κτίρια ή με ποιον τρόπο μπήκε.

«Κάντε κάτι με τα άδεια ακίνητα»

Ο Κέβιν ντε Λεόν, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Λος Άντζελες, κάλεσε τους ιδιοκτήτες να κάνουν κάτι για τα κενά ακίνητα.

«Η πόλη του Λος Άντζελες έχει ήδη ενημερώσει εγγράφως τους ιδιοκτήτες προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στην προθεσμία που τους έδωσε», δήλωσε ο ίδιος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το πρωί της Παρασκευής.

Ελαφρύτερες πλέον οι ποινές

Ο Στέφανο Μπλοκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και πρώην καλλιτέχνης γκράφιτι που κατάγεται από το Λος Άντζελες, δήλωσε ότι η προσοχή στράφηκε στο ημιτελές έργο, παρ’ όλα αυτά ο νόμος παραβιάστηκε.

“In the 1990s, there was this moral panic about graffiti being linked to gangs, but times have changed,” Mr. Bloch said. “Even if people don’t like it — and they’re entitled not to like it — they understand that graffiti is not connected to violence.”https://t.co/FnjIWTJ4YL

— 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗼 𝗕𝗹𝗼𝗰𝗵 (@StefanoBloch) February 4, 2024