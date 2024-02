O Κίναν Έβανς της Ζαλγκίρις MVP της 25ης αγωνιστικής της Euroleague (pic)

Μια εκπληκτική ατομική απόδοση σε μια νικηφόρα προσπάθεια επέτρεψε στον Κίναν Έβανς της Ζαλγκίρις Κάουνας να κερδίσει το βραβείο του MVP της 25ης αγωνιστικής στην EuroLeague.

Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 24 πόντους σε 5 στα 6 δίποντα, 4 στα 5 τρίποντα και 2 στα 2 ελεύθερες βολές. Ο Έβανς πρόσθεσε 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 κλεψίματα και 2 φάουλ.

Ο Έβανς κέρδισε το βραβείο του MVP για δεύτερη φορά στην καριέρα του στα 75 παιχνίδια του στην EuroLeague και είναι ο πρώτος παίκτης της Ζαλγκίρις που έγινε MVP αυτή τη σεζόν», αναφέρει η ιστοσελίδα της Euroleague.

