Απίθανη έκρηξη από τον Μπάλντγουιν: Κόλλησε στο πρόσωπο του διαιτητή στο φινάλε του αγώνα της Μακάμπι με την Μπασκόνια (vid)

Η Μακάμπι δεν τα κατάφερε στην Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια γνωρίζοντας την ήττα με 92-82 στο πλαίσιο της 25ης αγωνσιστικής.

Ένα αποτέλεσμα το οποίο έφερε αρκετό εκνευρισμό στο στρατόπεδο της ομάδας από το Ισραήλ, κάτι που αποτυπώθηκε και στην αντίδραση του Γουέιντ Μπάλντγουιν στο φινάλε του ματς.

Πιο συγκεκριμένα ο Αμερικάνος άσος πήρε πάνω του την τελευταία κατοχή θεωρώντας πως του έγινε φάουλ το οποίο δεν δόθηκε. Κάπου εκεί ακολούθησε η έκρηξη του με τον ίδιο να κατευθυνθεί απειλητικά προς το πρόσωπο του διαιτητή.

Οι φιλοξενούμενοι… καίγονταν να πετύχουν το καλάθι προκειμένου να μειώσουν στους οκτώ και να διατηρήσουν έτσι την διαφορά με την οποία είχαν επικρατήσει στον αγώνα του πρώτου γύρου.

WADE BALDWIN WAS FURIOUS WITH THE REFEREES AFTER THE FINAL WHISTLE 😳 pic.twitter.com/Ay42A9h6MU

— BasketNews (@BasketNews_com) February 1, 2024