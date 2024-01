Mπάνκι: «Το format της Euroleague θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παικτών» (pic)

Βρισκόμαστε προ των πυλών ακόμη μίας «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague, με τον Λούκα Μπάνκι να μιλά για τα συνεχόμενα παιχνίδια και το format της διοργάνωσης.

«Αξιολογούμε την κατάσταση κάθε μέρα, με σταδιακή ενσωμάτωση των παικτών και υπολογισμένα ρίσκα. Το format σκοτώνει το παιχνίδι και θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παικτών. Θα πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε αυτό, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει διάθεση να ακουστούμε.

Έχουμε σημαντικές διοργανώσεις και παιχνίδια μπροστά μας, αλλά πρέπει να έχουμε την οξυδέρκεια να καταλάβουμε ότι υπάρχει μια ευρύτερη εικόνα από τα σχεδόν 80 παιχνίδια που δίνουν οι παίκτες κάθε σεζόν».

Ο Μάικ Τζέιμς δεν συμμερίζεται την άποψη του Λούκα Μπάνκι, με τον Αμερικανό γκαρντ να κάνει σχετική ανάρτηση στο Twitter, τονίζοντας πως δεν συμφωνεί, αφού είναι δουλειά των αθλητών να προστατεύουν το σώμα τους και να το προετοιμάζουν.

Η ανάρτηση που έκανε ο Μάικ Τζέιμς:

«Λατρεύω τον κόουτς Μπάνκι. Αλλά πρέπει να διαφωνήσω. Προετοιμάζεις το σώμα σου στην προετοιμασία και το ενισχύεις κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δουλεύεις και το σώμα σου θα ανταποκριθεί. Προφανώς υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις σε αυτό, αλλά είναι λιγότερες. Οι παίκτες έχουν 2 δουλειές να κάνουν».

I love coach banchi. But i have to disagree. You prepare your body in the offseason and reinforce it during the season to get thru the season. U put in the work and your body will respond. Obviously there is always exceptions to this but none to less. Players got 2 put in da work https://t.co/MsNgnFVCT3

— Mike James (@TheNatural_05) January 29, 2024