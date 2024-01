Έπος: O Αντετοκούνμπο σκανάρει κωδικό για δωρεάν κοτόπουλο κατά τη διάρκεια του αγώνα (pic)

Mε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ένα… ήρεμο βράδυ, οι Μπακς επικράτησαν των Πέλικανς πριν τα έξι σερί εκτός έδρας παιχνίδια. Ωστόσο, ο Έλληνας σούπερ σταρ εκτός από τη νίκη, πήρε και ένα… δωρεάν γεύμα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Συγκεκριμένα ο Αντετοκούνμπο σκάναρε «QR code» για δωρεάν φτερούγες κοτόπουλου την ώρα του ματς με τους Πέλικανς, με το κινητό του τηλέφωνο.

Το «Athletic» ήταν το μέσο που δημοσίευσε το εν λόγω περιστατικό, με τον Greek Freak να σκανάρει τον κωδικό μετά από διαδοχικές χαμένες βολές των Πέλικανς, στην τέταρτη περίοδο. Αφού είδε πως το ματς δεν… γυρίζει, αποφάσισε να ξεκινήσει το φαγητό του λίγο πιο σύντομα.

Για την ιστορία, ο Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ένα «γεμάτο» double double (30 πόντους, 13 ριμπάουντ) και ετοιμάζεται για πέντε σερί δύσκολες εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Giannis Antetokounmpo scanned the QR code for free wings after the Pelicans missed consecutive fourth-quarter free throws 😂 pic.twitter.com/IlO7dFVC5D

— The Athletic (@TheAthletic) January 28, 2024