«Βράζουν» οι οπαδοί στο NBA με τον Αντετοκούνμπο: «Είναι ο μεγαλύτερος υποκριτής στη Λίγκα»

Εδώ και λίγες ώρες οι Μιλγουόκι Μπακς άλλαξαν και επίσημα σελίδα με τα «ελάφια» να επισημοποιούν κατά την διάρκεια της αναμέτρησης κόντρα στους Κλίβελαντ Καβαλιέρς την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ντοκ Ρίβερς.

Ο πολύπειρος Αμερικάνος τεχνικός και πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς το 2008, είναι αυτός που θα διαδεχθεί στην τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Άντριαν Γκρίφιν, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες αποτέλεσε παρελθόν.

Ο μέχρι πρότινος βοηθός των Μπακς πήρε την ευκαιρία το προσεχές καλοκαίρι ως head coach, ωστόσο η θητεία του αποδείχθηκε σύντομη με τον ίδιο να «πληρώνει» το μάρμαρο για την κακή εικόνα της ομάδας κα το ρεκόρ 31-14.

Παρόλα αυτά οι οπαδοί στην άλλη μεριά του Ατλαντικού έχουν διαφορετική άποψη θεωρώντας πως καθοριστικό ρόλο για την απομάκρυνση του Γκρίφιν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με τους ίδιους να ξεσπούν προς το πρόσωπο του «Greek Freak», χαρακτηρίζοντας τον ως τον μεγαλύτερο υποκριτή στη Λίγκα.

«Είναι ο πιο ψεύτης και υποκριτής σε αυτή τη λίγκα», σχολίασε οπαδός, ενώ άλλος σημείωσε: «Διαβάζω όλες αυτές τις βλακείες που είπε για το θέμα και είμαι πλέον σίγουρος πως το έκανε αυτός».

«Ο Γιάννης μιλάει για το θέμα, λες και δεν το δημιούργησε εκείνος», έγραψε φίλος του NBA, με συνομιλητή του να παρατηρεί: «Η μετάφραση όσων είπε, είναι ότι τώρα η ομάδα είναι σε καλύτερη θέση».

During Giannis Antetokounmpo’s postgame press conference tonight, @LoriNickel asked Giannis if Bucks coach Adrian Griffin getting dismissed felt any different to him because he was involved in the hiring process of Griffin.

Here is Antetokounmpo’s four-minute response: pic.twitter.com/pDfavTIJcM

