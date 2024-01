Η Καμίλα «έσπασε» το πρωτόκολλο για χάρη του βασιλιά Καρόλου

Ο βασιλιάς Κάρολος αναρρώνει στην The London Clinic ύστερα από την επέμβαση προστάτη που υποβλήθηκε. Στο ίδιο νοσοκομείο βρίσκεται και η Κέιτ Μίντλετον από τις 17 Ιανουαρίου, όταν και εκείνη υποβλήθηκε σε σοβαρό χειρουργείο.

Ο 75χρονος μονάρχης φέρεται να την επισκέφτηκε πριν προχωρήσει στη δική του επέμβαση. Άλλωστε τα νέα για την κατάσταση της υγείας τους έγιναν γνωστά την ίδια μέρα μέσα από επίσημη ανακοίνωση του Παλατιού.

«Ο βασιλιάς εισήχθη σήμερα το πρωί σε νοσοκομείο του Λονδίνου για προγραμματισμένη θεραπεία. Η Αυτού Μεγαλειότητα θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που έστειλαν τις ευχές τους την περασμένη εβδομάδα και με χαρά μαθαίνει ότι η διάγνωσή του έχει θετικό αντίκτυπο στην ευαισθητοποίηση της δημόσιας υγείας», ανέφερε το Παλάτι σε νέα ανακοίνωση για την εισαγωγή του Καρόλου στο νοσοκομείο.

NEW: Britain’s King Charles is admitted to the hospital for a planned procedure to address an enlarged prostate. pic.twitter.com/X1Tyt7sIsl

— Alex Salvi (@alexsalvinews) January 26, 2024