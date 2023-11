Ποιο ήταν το μοναδικό pin-up του βασιλιά Καρόλου; – Και όχι δεν ήταν η Καμίλα

Έναν παρ’ολίγον έρωτα έζησαν η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ και ο βασιλιάς Κάρολος της Βρετανίας.

Όπως αποκαλύπτει η υπερταλαντούχα ερμηνεύτρια στα απομνημονεύματα της με τίτλο «My Name is Barba: The Exhilarating and Startling Honest Autobiography of the Living Legent», «αν είχα παίξει τα χαρτιά μου σωστά θα μπορούσα να είμαι η πρώτη Εβραία πριγκίπισσα»

Η 81χρονη σήμερα Μπάρμπαρα συνάντησε τον 74χρονο Κάρολο το 1974 στο πλατό της ταινίας «Αστείο Κυρία», όπου εκείνος είχε πάει στα Columbia Studios για να τη συναντήσει επειδή ήταν πολύ εντυπωσιασμένος με τη σκηνική της παρουσία.

Τσιμπημένος ο Κάρολος με τη Μπάρμπαρα

Φήμες θέλουν τον βασιλιά Κάρολο τσιμπημένο για τα καλά μαζί της, αφού είχε ένα πόστερ της στο τοίχο του γραφείου του, το οποίο έκανε την πρώτη του σύζυγο Νταιάνα να εξομολογηθεί σε έναν βοηθό της ότι δεν θα της έκανε εντύπωση αν μάθαινε ότι οι δύο τους είχαν ερωτική σχέση.

Ατυχώς, η Στρέιζαντ δεν ήξερε τον θαυμασμό που της έτρεφε ο Κάρολος, ο οποίος όταν τη συνάντησε από κοντά στα γυρίσματα της συνέχειας της διάσημης ταινίας «Αστείο Κορίτσι» περιορίστηκε μόνο να της πει ότι σκοπός του ήταν να γνωρίσει «τη γυναίκα πίσω από τη φωνή».

Ντροπαλός τόσο ο Κάρολος που τότε υπηρετούσε στο Βασιλικό Ναυτικό, συνεσταλμένη και η Στρέιζαντ, παρότι ήδη είχε τιμηθεί με Emmy κατέληξαν να δημιουργήσουν μια απροσδόκητη και ζεστή φιλία, όπως γράφει εκείνη στο βιβλίο της, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Έρωτας σε συνέχειες

Οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά στη συναυλία της στο Barbra’s Wembley Arena το 1994, την οποία ο Κάρολος παρακολούθησε από το βασιλικό θεωρείο του. Μάλιστα, τότε ο ίδιος είχε αγοράσει επιπλέον 200 από τα καλύτερα εισιτήρια, τα οποία μοίρασε στους νέους που εκείνη την περίοδο ευεργετούσε η φιλανθρωπική του οργάνωση Prince’s Trust.

Το επόμενο πρωί η Μπάρμπαρα έλαβε ένα υπέροχο μπουκέτο από τον πρίγκιπα με λουλούδια από τον κήπο του και μια κάρτα στην οποία της είχε γράψει τα εξής: «Ήταν δώρο να παρευρεθώ στη συναυλία σου χθες βράδυ – ήσουν υπέροχη και απόλαυσα την κάθε στιγμή. Κάρολος».

Να σημειωθεί ότι μια εκρηκτική βιογραφία χωρίς έγκριση είχε υποστηρίξει ότι η διάσημη τραγουδίστρια-ηθοποιός και ο τότε ακόμη πρίγκιπας είχαν συνάψει μυστική ερωτική σχέση.

«Το μοναδικό του pin-up»

Σύμφωνα με το ίδιο βιβλίο ο Κάρολος είχε αποκαλέσει την Μπάρμπαρα «το μοναδικό του pin-up», που κατέκτησε τον Νοέμβριο του 1994 σε ένα ταξίδι του στις ΗΠΑ, δύο χρόνια μετά τον χωρισμό του από την αείμνηστη Νταϊάνα.

Αλήθεια ή ψέματα, το 1995 λέγεται ότι εκείνη έμεινε στην κατοικία του το Γκλουσεστερσάιρ και απόλαυσαν ένα ρομαντικό δείπνο υπό το φως των κεριών.

Λίγα χρόνια αργότερα της χάρισε μια υδατογραφία του, ενώ σε μια σκηνή που παραπέμπει στην διάσημη ταινίας της Στρέιζαντ «Τα Καλύτερα μας Χρόνια» με συμπρωταγωνιστή της τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, ο βασιλιάς Κάρολος της έστειλε ένα πολύ τρυφερό βίντεο-μήνυμα για τα 80ά γενέθλια της.