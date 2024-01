Αγρότες: Κινητοποιήσεις και στην Ιταλία, μετά την Ισπανία και τη Γερμανία

Μετά την Ισπανία και τη Γερμανία, άρχισαν να κινητοποιούνται και οι ιταλοί αγρότες, με αιτήματα όπως την αναθεώρηση των τιμών χονδρικής πώλησης, την απαγόρευση συνθετικού κρέατος, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και χρήσης αλεύρων από έντομα (φωτογραφία, επάνω, από το X).

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 23, 2024