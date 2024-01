Το Ισραήλ βομβάρδισε κτήριο του ΟΗΕ με χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστινίους – Φόβοι για εκατόμβη

Ένα εκπαιδευτικό κέντρο του ΟΗΕ στο οποίο στεγάζονται χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι χτυπήθηκε σήμερα (24/1), με αποτέλεσμα να υπάρχουν «πολλά θύματα» και κτήρια να τυλιχθούν στις φλόγες, ανέφερε ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας αρωγής για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις προχωρούν εντός της πόλης Χαν Γιουνίς, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αποκόψει την πρόσβαση στα κυριότερα νοσοκομεία της νότιας Γάζας κατά την επίθεσή του στο Χαν Γιουνίς και έκλεισε τον βασικό διάδρομο διαφυγής για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και εκτοπισμένους που είχαν καταφύγει εκεί, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Fire engulfed an UNRWA shelter as well as tents of displaced citizens in Khan Yunis, #Gaza after Israel’s military targeted the shelter.

Dozens of casualties have been reported while Israeli tanks continue to surround the area, preventing thousands of civilians from evacuation. pic.twitter.com/oViVxjfYh5

— Nour Naim| نور نعيم (@NourNaim88) January 24, 2024