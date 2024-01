Μαρκ Ράφαλο: Ο όγκος που του παρέλυσε το κεφάλι

Ο Μάρκ Ράφαλο αποκάλυψε σε συνέντευξη του μια άκρως σοβαρή περιπέτεια που είχε πριν 23 χρόνια με την υγεία του. Όλα συνέβησαν όταν έμαθε ότι είχε έναν όγκο στον εγκέφαλο σε μέγεθος μπάλας του γκολφ το 2001.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο επεισόδιο της Δευτέρας του podcast «SmartLess» με τους οικοδεσπότες Τζέισον Μπέιτμαν, Σον Χέις και Γουίλ Αρνέτ και μοιράστηκε μαζί τους την εποχή που είχε όγκο στον εγκέφαλο μετά την επιτυχία του «You Can Count on Me».

Μετά από έναν εφιάλτη που τον ώθησε να κάνει αξονική τομογραφία για να «το αντιμετωπίσει άμεσα», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι πήγε στο γιατρό με μια «αίσθηση καταδίκης».

«Έχετε μια μάζα πίσω από το αριστερό σας αυτί στο μέγεθος μπάλας του γκολφ και δεν ξέρουμε τι είναι. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι μέχρι να γίνει βιοψία», ήταν η ανακοίνωση από το νοσοκομείο.

Πριν από τη διάγνωσή του, το μόνο σύμπτωμα από το οποίο έπασχε ήταν μια μόλυνση στο αυτί. Ενώ ο όγκος ήταν ευτυχώς καλοήθης, ο Ράφαλο, ο οποίος ήταν 33 ετών εκείνη την περίοδο, χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Mark Ruffalo recalls getting diagnosed with a ‘golf-sized’ tumor… days before his wife gave birth to their first child https://t.co/jwc7Cj16v1 pic.twitter.com/6s0vqceKp9

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 24, 2024