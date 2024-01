ΗΠΑ και Βρετανία ανακοινώνουν πως έπληξαν 8 «στόχους» των Χούθι στην Υεμένη

Οι αμερικανικές και οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν το βράδυ χθες Δευτέρα προς σήμερα Τρίτη ότι διεξήγαγαν νέα πλήγματα εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, αναφέροντας ότι χτυπήθηκαν οκτώ «στόχοι», θέσεις του κινήματος το οποίο συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ειδικά στην Ερυθρά Θάλασσα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Us Central Command Via X/Reuters/Ritzau Scanpix).

Επλήγησαν ιδίως «υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης», «θέσεις πυραύλων» και εγκατάσταση «επιτήρησης του εναέριου χώρου» των Χούθι, διευκρίνισαν Ουάσιγκτον και Λονδίνο σε κοινή ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Η Αυστραλία, το Μπαχρέιν, ο Καναδάς και η Ολλανδία παρείχαν υποστήριξη στη νέα στρατιωτική επιχείρηση, ανέφερε ο αμερικανικός στρατός.

«Αυτά τα πλήγματα ακριβείας έχουν σκοπό (…) να μειωθεί η δυνατότητα των Χούθι ν’ απειλούν το παγκόσμιο εμπόριο και τις ζωές αθώων ναυτικών», κατά την ανακοίνωση.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen

As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK… pic.twitter.com/BQwEKZqMAo

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 22, 2024